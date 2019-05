Sweet Sorrow wollen erstmals nach zwei Jahren wieder Konzert geben

Die vierköpfige Gruppe Sweet Sorrow will im Juli endlich wieder ein Solokonzert veranstalten. Die Auftritte sind vom 12. bis 14. Juli in Seoul geplant. Es sind die ersten Konzerte seit zwei Jahren. Bei diesem Konzert wollen die Mitglieder Lieder verschiedener Genres vortragen. Sie wollen nicht nur vorbereitete und einstudierte Lieder singen, sondern auch Songs, die ein Mitmachen der Fans erfordern.

Die Mitglieder dieser Gruppe sagten, dass sie sehr aufgeregt seien, ihre Fans wieder treffen zu können. Sie hätten viel nachgedacht, wie sie wohl ein gutes Konzert auf die Beine stellen könnten. Sie hätte viele Gespräche geführt. Die Fans würden nicht enttäuscht sein. Bislang haben Sweet Sorrow an verschiedenen Festivals teilgenommen und sind auch in vielen TV-Shows aufgetreten. So werden sie auch am 12. Mai beim Musikfestival Beautiful Mint Life auf der Bühne stehen. Der Vorverkauf der Tickets hat schon begonnen.