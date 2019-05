Wer sind die beliebtesten Künstler bei Uni-Festivals?

© YONHAP News

Im Monat Mai werden an vielen Universitäten Festivals veranstaltet. Nun ist es zu einer festen Regel geworden, dass man zu diesem erfreulichen Anlass auch K-Pop-Stars einlädt. Man kann an den Einladungen zu Uni-Festivals gut erkennen, wer derzeit am angesagtesten ist. Denn je häufiger ein Star auf die Bühne eines Uni-Festivals gerufen wird, desto populärer ist er.

In diesem Jahr haben Pubertät mit roten Wangen die meisten Einladungen erhalten. Sie werden also sechs verschiedene Unis besuchen. Sehr gefragt ist außerdem die Sängerin Cheongha. Sie war Anfang dieses Jahres mit dem Song „Schon 12 Uhr“ sehr erfolgreich. Sie wird bei fünf Uni-Festivals auftreten. Weitere beliebte Stars sind Psy und 10cm.