Fans organisieren Konzert für ihre Idole

Auf welche Weise kann man zeigen, dass man ein Fan ist? Was die Fans am häufigsten machen, ist wohl Briefe schreiben oder Geschenke machen. Wie wäre es denn mit einem Konzert? Das Ganze begann am 5. Mai in den USA bei einem Konzert der Idolgroup BTS. Das Mitglied V sagte auf der Bühne, dass er seinerseits ein Fan von seinen Fans wäre. Daher wünsche er sich, dass auch irgendwann ein Konzert der Fans eröffnet werde. Dann würde er und seine Kollegen gerne zu diesem Auftritt kommen und sie anfeuern.

Nach dieser Rede reagierten die Fans schnell. Sie haben den Hashtag #Army Concert for Taehyung erstellt und unter diesem Schlagwort selbst gesungene Lieder oder Videos von Auftritten hochgeladen. BTS und besonders V, oder sein eigentlicher Name Taehyung, waren gleich höchst erfreut. Viele Fans sagten, dass sie gleich ein Fan von ihm geworden seien, als er in der TV-Serie Hwarang aufgetreten war.

Der Fanklub Army und BTS gelten als gute Partner. Ihre Kooperation funktioniert ausgezeichnet. Auch bei diesem jüngsten Projekt konnte man gut erkennen, wie sehr die Fans und Idole einander unterstützen.