Blackpinks „Ddu du Ddu du“ wurde 800 Millionen mal gesehen

Das Musikvideo zum Lied „Ddu du Ddu du“ von Blackpink wurde auf YouTube 800 Millionen Mal gesehen. Diese Zahl wurde am 11. Mai erreicht. Es ist nicht mal ein Jahr vergangen, bis dieser Rekord erzielt wurde. Es ist für eine koreanische Girlgroup das erste Mal, so eine große Zahl erreicht zu haben.

Wie bekannt haben Blackpink es mit dem neuen Lied geschafft, in die Hot 100 von Billboard und Single Top 100 der britischen Official Charts einzusteigen. Sie waren schon jeweils vier und fünf Wochen in Folge dort vertreten.

Das Musikvideo zum Lied „Kill this Love” wird noch öfter als „Ddu du Ddu du“ aufgerufen und das in kürzester Zeit. Daher erwarten die Fans, dass die Sängerinnen ein weiteres Mal einen Rekord aufstellen werden.

Blackpink haben nach ihrer Nordamerika-Tour am 18. Mai in Amsterdam einen Auftritt absolviert. Danach sollen noch Konzerte in weiteren fünf europäischen Städten veranstaltet werden.