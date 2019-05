Eisschnellläuferin Lee Sang-hwa gibt Pressekonferenz zu ihrem Rücktritt

© YONHAP News

Eisschnellläuferin Lee Sang-hwa hat ihren Rücktritt am Donnerstag auf einer Pressekonferenz persönlich mitgeteilt. Sie sagte, sie wolle als eine Athletin erinnert werden, die sich an das unmöglich erscheinende herangetraut habe.





Die zweifache Olympiasiegern stand erstmals als Achtjährige auf Schlittschuhen. Als Kind zeigte sie bei mehreren Wettbewerben erstaunliche Leistungen und großes Talent. Ihre Mutter hatte Vertrauen in das Talent und den Ehrgeiz ihrer Tochter und unterstützte sie nach Kräften. Lee Sang-hwa sagte später, es sei ihrer Mutter zu verdanken, dass sie es auf die olympische Bühne schaffte. Weil Eisschnelllauf viel Muskelkraft erfordert, wechseln die eher zierlichen koreanischen Sportlerinnen häufig zum Shorttrack. Lee Sang-hwa blieb aber beim Eisschnelllauf und gab sich größte Mühe, ihre Schwäche dadurch zu überwinden, dass sie Muskeln aufbaute und mehr trainierte. Jeden Tag stellte sie sich gleich sieben Wecker und sie lebte strikt nach einem genauen Tagesplan.





Nach ihrem ersten Goldmedaillengewinn über 500 Meter bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver wurde sie als Heldin gefeiert, stand aber seither unter dem Druck, die Erwartungen der Landsleute erfüllen zu müssen. Wenn sie wegen chronischen Knieproblemen schlechter abschnitt, heiß es sofort, Lee Sang-hwas Zeit sei vorüber. Vor den Winterspielen 2018 in PyeongChang konnte sie wegen ihrer Knieschmerzen nicht an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Experten waren skeptisch, ob sie es beim Heimspiel in PyeongChang aufs Podest schaffen würde. Die Athletin wuchs aber noch einmal über sich hinaus und erkämpfte sich die Silbermedaille.





Nach den Winterspielen dachte sie ein Jahr lang über ihre Zukunft nach und beschloss schließlich, ihre Karriere als aktive Sportlerin zu beenden, solange das Publikum sie noch in guter Erinnerung habe, sagte Lee auf der Pressekonferenz. Jetzt könne sie endlich ihre sieben Wecker ausgeschaltet lassen.