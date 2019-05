Dongwon Group ist auf Fischereiprodukte spezialisiert

© Dongwon Group

Diesmal wollen wir ihnen einen großen Namen in der Fischereiindustrie Südkoreas vorstellen. Es geht um die Dongwon-Gruppe. Deren Leiter der Öffentlichkeitsabteilung, Kim Il-gyu:





In einer Rede zum 50. Gründungstag rief der Vorsitzende Kim Jae-chul zur Fortsetzung einer auf Prinzipien beruhenden Unternehmenspraxis auf, um Gewinne zu erzielen, ehrlich Steuern zu zahlen und Arbeitsplätze zu schaffen, um dem Land und den Bürgern zu dienen. Kim war für große Fänge bekannt. Sein Spitzname lautete Captain J. C. Kim. Als er Mitte 30 war, gründete er 1969 mit einem Kapital von zehn Millionen Won Dongwon Industries. Der Name Dongwon enthält die Hoffnung, ganz Korea und auch die gesamte Welt zu erreichen. Die Dongwon Group ist jetzt ein aktiver Player auf der Weltbühne mit einem ausgedehnten Geschäftsfeld. Ursprünglich begann es mit der Tiefseefischerei, doch überdecken wir jetzt auch unterschiedliche Bereiche wie Nahrungsmittel, Verpackung und Logistik. Seit 2000 gründete es eine Holding, um die Expertise und die Managementkapazitäten der Tochterfirmen zu verbessern. Durch die Auslandstöchter wurde es zu einem wahren globalen Unternehmen.





Zum 50. Firmenjubiläum kündigte der Konzernvorsitzende Kim Jae-chul seinen Rücktritt an. Viele waren überrascht:





Kim folgte dem Rat seines Oberschullehrers, wonach die Zukunft Koreas im Meer liegt. Er lehnte ein Angebot für ein Stipendium an der Seouler National-Universität ab und besuchte eine Fischereischule, die jetzt Pukyong National-Universität heißt. Im Jahr seines Abschlusses 1958 hörte er, dass Koreas erstes Tiefsee-Fischereischiff „Jinam“ auslief. Im Alter von 23 Jahren bemühte er sich, als Auszubildender auf dieses Schiff zu kommen. Er schrieb, dass er sich des Risikos für sein Leben bei diesem Job bewusst ist. Danach wurde er in nur drei Jahren der jüngste Seekapitän des Landes, und im darauffolgenden Jahrzehnt reiste er um die ganze Welt und wurde wegen seiner großen Fänge bekannt.





Kim schaffte es, auf der “Jinam” anzuheuern. Dank seines Bildungshintergrunds im Fischfang wurde er schnell Kapitän und erwarb sich später den Ruf, ein guter Schiffsführer für den Thunfischfang zu sein. Dongwon Industries startete Kim mit drei Mitarbeitern und einem Fischereiboot. Im ersten Jahr exportierte das Unternehmen schon Waren im Wert von 1,2 Millionen Dollar. Doch 1973 geriet das Unternehmen wegen der ersten Öl-Krise und der steigenden Ölpreise in Schwierigkeiten:





Krisen in eine Chance zu verwandeln, gehört zur Firmen-DNA von Dongwon. Es begann klein, doch wuchs es rasch, weil es neue Fischfanggründe erschloss und neue Technologien einführte. Die Ölkrisen 1973 und 1979 waren schwierige Zeiten für die Fischereiindustrie. Doch Dongwon unternahm aggressive Investitionen. 1979 schaffte es ein zweites Thunfisch-Schiff für die Ringwadenfischerei an, auf dessen Deck ein Hubschrauber stand. Das Schiff kostete 3,2 Millionen Dollar. Dafür hätte es sieben 300-Tonnen-Langleinen-Boote gegeben. Es war ein riskanter Kauf. Doch Dongwon ging davon aus, dass die Ringwadenfischerei ein Sprung nach vorne ist.





Mit Ringwadennetzen lassen sich große Fänge in relativ kurzer Zeit realisieren. Doch erfordert die Methode fortgeschrittene Fähigkeiten. Dongwon machte sich daran, neue Fischereigründe zu finden. Die Investition zahlte sich aus, und Dongwon wurde das führende Fischereiunternehmen in Korea:





Das wahrscheinlich wichtigste Ereignis in der Geschichte von Dongwon war die Einführung von Dongwon-Thunfisch-Konserven, die später zu einem vertrauten Namen wurden. Dongwon war der Erste im Land, der 1982 Dosen-Thunfisch vermarktet hat. Damals hatte man gedacht, dass Thunfisch-Konserven nur in fortgeschrittenen Industrieländern vertrieben werden können, und dass sie nur einen geringen kommerziellen Wert in Ländern mit einem Pro-Kopf-Einkommen von unter 2000 Dollar haben. Doch als sie in Korea eingeführt wurden, erhielten sie als gute Proteinquelle, die billiger ist als Rindfleisch oder Schwein, große Aufmerksamkeit. Thunfisch wurde zum Teil der koreanischen Ernährung.





Um konservierten Thunfisch bekannt zu machen, machten die Mitarbeiter von Dongwon Werbung an Wochenenden und an Feiertagen an Orten mit großen Menschenmengen, darunter Parks und Bahnhöfen. Sie verteilten unter anderem Proben von Thunfisch-Kimchi-Eintöpfen. Dongwon hat mittlerweile 6,3 Milliarden Thunfisch-Dosen verkauft. Während der Asien-Finanzkrise 1997 dehnte das Unternehmen sein Geschäftsfeld aus und während der globalen Finanzkrise 2008 erwarb es die größte US-Thunfischmarke StarKist:





Dongwon hat unter dem Vorsitzenden Kim seine Geschäftsbereiche erweitert. Er glaubte, dass eine Firma, die ihr Kerngeschäftsfeld aufgibt, untergeht, aber auch genauso scheitert, wenn sie sich ausschließlich auf ihr Kerngeschäft konzentriert. Dongwon hat eine organische Struktur mit den vier Kernbereichen Fischerei, verarbeitete Nahrungsmittel, Verpackung und Logistik. Auf der Basis der Verschränkung der vier Bereiche konnte Dongwon Krisen nutzen, um Gelegenheiten zu schaffen und weiter zu wachsen.