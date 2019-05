Japan: Künstliche Intelligenz legt juristisches Staatsexamen ab

© NHK

In Japan hat eine künstliche Intelligenz beim diesjährigen juristischen Staatsexamen 60 Prozent der Aufgaben richtig gelöst.





Laut dem Sender NHK habe das von einem Startup-Unternehmen in Tokio entwickelte Programm bei der am Sonntag durchgeführten Prüfung bei 60 Prozent der Fragen die richtige Antwort gegeben.





Die Software hatte juristisches Wissen sowie zuvor bei den Staatsexamen häufig gestellte Aufgaben gelernt und die Prüfungsaufgaben, die gestellt werden könnten, vorausgesagt. Die Mindestpunktzahl für das Bestehen des ersten Examens betrug zuvor 59 Punkte. Sollte auch in diesem Jahr die Mindestpunktzahl bei 59 Punkten liegen, würde die künstliche Intelligenz die erste Prüfung für das juristische Staatsexamen bestehen. In der ersten Prüfung des juristischen Staatsexamens in Japan werden Kenntnisse in sieben Rechtsbereichen wie Verfassungsrecht und Bürgerrecht sowie Allgemeinwissen abgefragt.





Der Entwickler will die von der Künstlichen Intelligenz vorausgesagten Aufgaben für die Prüfungskandidaten über einen kostenpflichtigen Service zur Verfügung stellen. Geschäftsführer Masato Kito sagte, er hoffe, dass die Prüflinge mithife der KI das Examen schnell hinter sich bringen und mehr Zeit für den praktischen Dienst aufwenden.