Englischsprachige Medien sollen Reihenfolge bei japanischen Namen ändern

Die im westlichen Sprachraum übliche Namensreihenfolge japanischer Namen soll schrittweise geändert werden.





Der Kyodo News zufolge sagte der japanische Außenminister Taro Kono auf einer Pressekonferenz am Dienstag, die Regierung werde die ausländischen Medien darum bitten, bei der Erwähnung von japanischen Namen, den Nachnamen vor den Vornamen zu stellen. Demnach würde der japanische Premierminister nicht mehr Shinzo Abe, sondern Abe Shinzo genannt. Minister Kono sagte, der Name des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in würden von der internationalen Presse in der Reihenfolge Nachname, Vorname genannt. Es sei richtig, auch Premierminister Abe zuerst beim Nachnamen zu nennen.





In der ostasiatischen Tradition kommt der Nachname zuerst und es folgt dann der Vorname. In den englischsprachigen Medien wurde bei japanischen Namen, nach der im Westen üblichen Reihenfolge, der Vorname vor den Nachnamen gesetzt. Minister Kono sagte, mit der Thronbesteigung von Kaiser Naruhito habe eine neue Ära mit dem Namen Reiwa begonnen. Im nächsten Jahr fänden in Tokio auch die Olympischen Sommerspiele statt. Dies wolle man als Anlass nehmen, um eine Änderung bei der Schreibweise von japanischen Namen vorzunehmen.