Von der Autostadt zur Mode-Metropole

Wer an Mode, Reise- und Lifestyle-Themen interessiert ist, der sollte sich unbedingt den Blog von Christine Evers vormerken. Die Wolfsburgerin lebt seit einem Jahr in Seoul und berichtet von dort regelmäßig über die neuesten Trends. Wir haben Frau Evers zum Interview gebeten - und sie über ihre Erfahrungen bei der Seoul Fashion Week ausgefragt. Ebenfalls verrät sie, was den typischen Kleidungsstil der koreanischen Hauptstadt ausmacht.