Kosmetika in Nordkorea

Das sozialistische Nordkorea betont immer wieder seine Eigenständigkeit. Das gilt auch für den Bereich der Produktion. Zuletzt ging es speziell um die Kosmetikherstellung. Im März zeigte das Zentralfernsehen eine Szene, in der eine Nordkoreanerin Kosmetikmittel einer weltberühmten ausländischen Marke aus ihrem Gesicht entfernt und sie durch einheimisch hergestellte Produkte ersetzt. Über Kosmetikmittel in Nordkorea sagt Jeon Young-seon vom Institut für Geisteswissenschaften für die Wiedervereinigung an der Konkuk-Universität:





Nordkoreanische Medien, einschließlich der staatlichen Zeitung Rodong Sinmun und einiger TV-Sender, haben in der letzten Zeit aktiv lokale Kosmetika beworben. Diese seien qualitativ genauso gut wie ausländische Produkte. Eine der Wirtschaftsstrategien Nordkoreas ist es, relativ wettbewerbsfähige Industriezweige zu entwickeln, darunter gesunde Nahrungsmittel, Kleidung, Spirituosen und Kosmetika. Das Land bemüht sich stark, die Qualität dieser Produkte zu verbessern. Eine Kosmetikfabrik ist sogar mit einem unbemannten Produktionssystem ausgestattet. Nordkorea glaubt insbesondere, dass es Vorteile bei Schönheitserzeugnissen auf der Basis von Mungobohnen und Ginseng hat.





Seit 2014 versucht Nordkorea stärker als früher, importierte Waren durch einheimische Produkte zu ersetzen. Machthaber Kim Jong-un rief damals in seiner Neujahrsansprache dazu auf, die Fabriken für Leichtindustriegüter zu modernisieren und Ausgangsmaterialien lokal zu produzieren. In den Jahren 2015 und 2017 inspizierte Kim die Pjöngjanger Kosmetik-Fabrik, in der Schönheitsprodukte unter dem Markennamen Unhasu (Milchstraße) hergestellt werden. Nordkoreas Führung will die einheimische Produktion vor allen Dingen ankurbeln, um den internationalen Sanktionen zu entgehen:





Früher war das Tragen von leichtem Makeup eine Frage der Etikette für nordkoreanische Frauen. Schweres oder buntes Makeup galt als unanständig. Die Partei gab Kosmetika als Geschenk am Internationalen Frauentag am 8. März und für Bräute aus. Mit anderen Worten, Schönheitsprodukte hatten eine politische Bedeutung als Symbol des Vorteils von der Partei oder der Liebe des Machthabers für das Volk. Doch in diesen Tagen ist Kosmetik ein Mittel, um den Sinn für Schönheit zu demonstrieren. Das deutet an, dass die nordkoreanische Gesellschaft offener geworden ist. Die Frau von Kim Jong-un, Ri Sol-ju, spielte wahrscheinlich eine große Rolle dabei, die Nordkoreanerinnen zu ermutigen, einen stärkeren Sinn für Mode zu entwickeln. Es scheint, dass auch Kims Schwester Kim Yo-jong und die berühmte Sängerin Hyon Song-wol als Modevorbild eine Rolle spielten.





Das Interesse an Schönheitsprodukten in Nordkorea ist auch mit der zunehmenden Kaufkraft wohlhabender Bürger, die als Donju bezeichnet werden, und dank der größeren Offenheit gewachsen:





In Übereinstimmung mit der veränderten Wahrnehmung von Makeup in Nordkorea sind die Kosmetikmarken erweitert worden. Vorher existierte das Konzept des Wettbewerbs nicht im kommunistischen Nordkorea, doch seit der Einführung eines neuen Wirtschaftsmanagements um 2015 gab es große Veränderungen. Unter diesem „sozialistischen System des verantwortlichen Unternehmensmanagements“ übertrug die Regierung die Planung, Produktion und die Anstellung an die Manager staatlicher Firmen. Früher gab es nur eine Kosmetikmarke in Nordkorea, die „Frühlingsduft“ hieß. Doch während der Regierung von Kim Jong-un baute die Pjöngjanger Kosmetik-Fabrik ein vollständig automatisiertes System für die Unhasu-Marke auf, zusätzlich zu Frühlingsduft der Sinuiju-Kosmetik-Fabrik. Andere neue Marken, darunter die teuren Kosmetika von Geumgang Mountain und Mirae der Myohyang-Kosmetik-Fabrik, kamen hinzu:





Eine erste Kosmetikfabrik wurde 1949 in der nordwestlichen Grenzstadt Sinuiju erbaut, 1957 kam eine weitere in Pjöngjang hinzu. Die Fabrik in Sinuiju galt als Symbol für nordkoreanische Schönheitsprodukte. Die Produkte der Marke Frühlingsduft bestehen aus natürlichen Kräutern. Jeder Nordkoreaner kennt diese Marke. Doch mit der Einführung neuer Marken kam auch Wettbewerb auf:





Wegen der verschiedenen neuen Produkte haben die Nordkoreanerinnen eine größere Auswahl an Kosmetika. Der Wettbewerb zwingt die Unternehmen, ihre eigenen Vermarktungsstrategien zu entwickeln. Die traditionelle Marke Frühlingsduft betont ihre Kosmetik-Reihen und funktionalen Produkte, während Mirae auf Farb-Makeup spezialisiert ist, das offenbar mehr auf die jüngere Generation abzielt. Nordkorea entwickelt auch funktionale oder antiallergische Produkte für die Behandlung von Akne und Kosmetika unter Verwendung der Nanotechnologie.





Die Sinuiju Kosmetik-Fabrik verwendete zunächst Kräuter, einschließlich Ginseng, bevor sie auch multi-funktionelle Produkte mit Aufhellungs- und Anti-Aging-Wirkung herstellte, während Mirae vor allem junge Frauen ansprechen sollte. Die Unternehmen erforschen auch neue Materialien und entwickeln ein neues Design für Kosmetik-Behälter und Verpackungen. Anfang dieses Jahres erhielten 25 Unhasu-Produkte eine Qualitätsauszeichnung der Eurasia Economic Union:





Die Kosmetika zeigen die Veränderungen unter dem Regime von Kim Jong-un im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich. Nordkorea hat immer betont, ein zivilisiertes sozialistisches Land aufzubauen. Die verschiedenen Kosmetikmarken wollen im Zug des Wettbewerbs bessere Produkte herstellen. Nordkorea fördert Kosmetika als Exportprodukte in dem Glauben, dass diese sehr wettbewerbsfähig sind. Sie reflektieren auch Veränderungen in der Wirtschaftspolitik des Landes.