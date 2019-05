Taecyeon beendet Militärdienst

© YONHAP News

Taecyeon von 2PM hat seinen Militärdienst abgeschlossen und wird in die Unterhaltungsbranche zurückkehren.





Der Sänger, dessen bürgerlicher Name Ok Taecyeon lautet, beendete seine 20 Monate dauernde Wehrpflicht bei der 9. Infanteriedivision in Goyang in der Provinz Gyeonggi. Ok gab seine langfristige Aufenthaltsberechtigung in den USA auf, um seinen Militärdienst in Korea anzutreten. Nach seiner Rückkehr ins Showbiz plant Ok nun, Drehbücher für Fernsehserien durchzugehen.