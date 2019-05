Agentur von BTS plant Casting für Produzenten in Nordamerika

© Big Hit Entertainment

Big Hit Entertainment, das Label von BTS, will sich nun den nordamerikanischen Markt vornehmen. Vor Kurzem wurden Pläne bekannt gegeben, dass man in Nordamerika über ein offenes Casting neue Produzenten sucht.





Jede Person mit Wohnsitz in Nordamerika, unabhängig von Alter, Nationalität, Ausbildung und Erfahrung, kann sich für das Castingprogramm „Next New Creator North America” bewerben, das vom 20. Mai bis zum 19. Juni stattfinden wird. Ausgewählte Bewerber erhalten dann die Möglichkeit, am Hauptwettbewerb teilzunehmen.