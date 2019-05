60. Jubiläum der Nuklearindustrie in Südkorea

ⓒYONHAP News

Anlässlich des 60. Jahrestags des Bestehens der Nuklearindustrie in Südkorea hat auf der Insel Jeju die Jahreskonferenz für Kernenergie 2019 stattgefunden. Gemäß der von der Regierung angestrebten Energiewende standen bei dem dreitägigen Treffen ab Dienstag die Sicherheit der Kernenergie und die Frage der Verwendung verschiedener Energieträger im Mittelpunkt.





Das Nuklearzeitalter in Korea begann mit der Einführung des ersten Forschungsreaktors TRIGA Mark-II im Jahr 1959. Im April 1978 ging der Reaktor Kori 1 ans Netz. Die Nuklearindustrie in Korea erfuhr seitdem ein starkes Wachstum. Heute sind 24 Reaktoren in Betrieb, die 23,4 Prozent des benötigten Stroms im Land produzieren. Südkorea exportiert erfolgreich Kernkraftwerke, in denen selbst entwickelte Technik steckt.





Bei dem Forum sprachen sich einige ausländische Teilnehmer für ein Festhalten an der Kernenergie aus. Maria Korsnick, Präsidentin des amerikanischen Nuclear Energy Institute (NEI), unterstrich in ihrer Rede am Mittwoch die Vorteile der Kernenergie.





Mohamed Al Hammadi, Chef des Energieversorgers der Vereinigten Arabischen Emirate (Emirates Nuclear Energy Corporation, ENEC) sagte, dass Atomkraft für die Menschen eine saubere und zuverlässige Energiequelle sei und eine wichtige Rolle bei den Bemühungen um die Reduzierung von Kohlenstoff-Emissionen spiele.





Die südkoreanische Regierung gab letzten Monat in ihrem dritten Energiegrundlagenplan bekannt, die Laufzeit der bestehenden Reaktoren nicht zu verlängern und keine neuen Reaktoren mehr bauen zu wollen. Der Anteil der Atomenergie am Strommix soll schrittweise reduziert werden.