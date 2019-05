Wachstumsprognose für Südkorea gekürzt

ⓒKBS News

Das Koreanische Entwicklungsinstitut (KDI) hat seine Wachstumsprognose für Südkorea für dieses Jahr nach unten korrigiert.





Das staatliche Forschungsinstitut ging in seiner am Mittwoch veröffentlichten Prognose davon aus, dass die koreanische Wirtschaft in diesem Jahr um 2,4 Prozent wachsen werde. Damit senkte sie ihre Prognose von bisher 2,6 Prozent um 0,2 Prozentpunkte.





Laut KDI zeige sich eine allgemeine Konjunkturabschwächung infolge von schrumpfenden Investitionen und eines verlangsamten Wachstums beim Binnenkonsum. Das Exportvolumen werde in diesem Jahr um sechs Prozent schrumpfen und im nächsten Jahr voraussichtlich nur um 2,3 Prozent wachsen. Die Arbeitslosenquote werde trotz der Konjunkturflaute in diesem Jahr 3,9 Prozent und im nächsten Jahr 3,8 Prozent betragen und auf dem letztjährigen Niveau verharren, da sich die Regierung um die Schaffung von Arbeitsplätzen bemühe.





KDI zufolge steuere die koreanische Wirtschaft nach dem inzwischen abgeflauten Halbleiter-Boom erneut auf ein langfristiges Niedrigwachstum zu. Das Institut rät zu einem expansiven Kurs in der Finanz- und Geldpolitik, um auf eine schrumpfende Nachfrage im In- und Ausland rechtzeitig reagieren zu können. Gleichzeitig müsse der Einfluss von Faktoren, die der finanziellen Solidität schaden könnten, so gering wie möglich gehalten werden.





Führende Investmentbanken haben ebenfalls ihre Prognosen für die koreanische Wirtschaft gesenkt. Den niedrigsten Wert legte Nomura Holdings vor. Das japanische Unternehmen rechnet mit einem Wachstum von 1,8 Prozent. Die britische Großbank HSBC sagte 2,6 Prozent voraus.