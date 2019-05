Hwang Sun-mi: „Das Huhn, das vom Fliegen träumte“

ⓒ Getty Images Bank

Die Legehenne Sprosse will keine Eier mehr legen. Sie hat in ihrem Leben viele Eier gelegt, doch nie eines ausgebrütet. Sehnsüchtig blickt sie jeden Tag auf den Hof und stellt sich vor, wie es wäre, wenn sie einfach tun könnte, was sie will. Sie ist mutig und verwirklicht ihren Traum.









„Ich hatte einen Wunsch. Ich wollte ein Ei ausbrüten und ein Küken schlüpfen sehen. Mein Traum wurde wahr. Mein Leben war hart, aber es war auch glücklich. Nun möchte ich fortfliegen. Wie Grünkopf möchte ich weit weg fliegen.“

Sprosse versuchte, mit den Flügeln zu schlagen. „Warum habe ich kein einziges Mal das Fliegen geübt? Sogar Grünkopf hat doch, als er klein war, ganz alleine angefangen.“









Kinderliteraturkritikerin Kim Yu-jin:

Huhn und Ente sind verschiedene Arten, so dass auch ihre Natur verschieden ist. Aber Sprosse und Grünkopf werden trotzdem Freunde, weil sie beide das starke Bedürfnis haben, unabhängig zu sein und ungezähmt zu bleiben. Sprosse hat auch den verzweifelten Wunsch, ein neues Leben zu führen. Deshalb hat sie Grünkopf ausgebrütet und ihn vor allen Gefahren geschützt. Grünkopf sagt Sprosse, dass er sie liebt, obwohl sie sich nicht ähnlich sehen. Sie gehören verschiedenen Arten an, deshalb müssen sie ihr eigenes Leben führen. Aber Grünkopf weiß, wie sehr Sprosse ihn liebt, und dass er sich immer an sie erinnern wird.









„Komm und friss mich.“

Sprosse schloss die Augen. In diesem Moment spürte sie, wie ihr Nacken enger wurde. Sie hatte gedacht, dass es viel schmerzhafter wäre, aber es war ganr nicht so schlimm.

„Es hat mich geschnappt. Endlich."

Als Sprosse die Augen öffnete, sah sie den klaren blauen Himmel. Sie war völlig wach und alles fühlte sich leicht an. Sprosse flog auf großen, wunderschönen Schwingen durch den Wind und blickte nach unten. Sie konnte den Stausee, das schneebedeckte Feld und das Wiesel sehen. Das Wiesel trottete mit einer schlaffen, mageren Henne im Maul dahin.









Hwang Sun-mi, geboren 1963, begann ihre Laufbahn als Schriststellerin 1993. Ihre Geschichte „Das Huhn, das vom Fliegen träumte“ aus dem Jahr 2000 wurde in 29 Sprachen übersetzt und 2011 in das offizielle Lehrbuch für die fünfte Klasse der koreanischen Grundschulen aufgenommen.