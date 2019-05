Die Jeon Tae-il Gedenkhalle

© www.chuntaeil.org

In der Geschichte der Arbeiterbewegung und des Arbeiterrechts hat der Name Jeon Tae-il eine große Bedeutung. Jeon Tae-il setzte ein Zeichen, als er sich Ende der 1970er Jahre aus Protest gegen die Ausbeutung und Misstände der Arbeiterschicht selbst anzündete. 49 Jahre nach seinem Tod wurde in Seoul, unweit des Pyeonghwa-Marktes, in dessen Textilfabriken er und zahlreiche Arbeiter sich verdingten, eine Jeon Tae-il Gedenkhalle eingerichtet. Die Ausstellung stellt unter anderem die Räume der Cheonggye-Textilfabriken lebendig nach. Die Besucher können sich in den Raum begeben und selbst erleben, wie niedrig die Decke in den Fabrikräumen war.