Südkoreanische Eishockey-Mannschaft qualifiziert sich für letzte Vorrunde für Winterolympiade in Peking

Die südkoreanische Eishockey-Mannschaft hat sich für die abschließende Qualifikationsrunde für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking qualifiziert. Bei den letzten Qualifikationsspielen kämpft das Team unter anderem gegen Norwegen und Dänemark um eines der letzten drei Tickets.





Die Internationale Eishockey-Föderation hat bei ihrer Jahresvollversammlung in der slowakischen Hauptstadt Bratislava das Grundformat für die Disziplin Eishockey bei den Winterspielen in Peking, einschließlich des Terminplans für die Vorrunden und die Endrunde, festgelegt.Bei den Winterspielen in Peking gehen 12 Mannschaften an den Start. Die acht führenden Länder der IHF-Weltrangliste 2019, Kanada, Russland, Schweden, Finnland, Tschechien die USA, Deutschland und die Schweiz, sowie Gastgeber China sind automatisch qualifiziert. Die drei restlichen Teilnehmer werden in insgesamt vier Qualifikationsrunden ermittelt.





Die südkoreanische Mannschaft belegte bei der Eishockey-WM in der Division 1 Gruppe A den dritten Platz und ist damit als Siebzehnter der Weltrangliste knapp in die letzte Qualfikationsrunde eingezogen. Die Mannschaften der Plätze 9 bis 17 auf der IHF-Weltrangliste sowie die Gruppenersten der ersten drei Vorrunden ziehen in die letzte Vorrunde ein. Dort spielen die 12 Teams in drei Gruppen um die restlichen drei Tickets für die Olympiade. Es ist das erste Mal, dass Südkorea bis in die letzte Vorrunde gekommen ist. Diese findet vom 27. bis 30. August 2020, voraussichtlich in Norwegen statt.





Südkorea wurde mit Norwegen und Dänemark der Gruppe F zugeordnet. In der Gruppe D spielen die Slowakei, Weißrussland und Österreich. Zur Gruppe E gehören Lettland, Frankreich und Italien. Die letzte Mannschaft der jeweiligen Gruppe wird über die drei ersten Vorrunden ermittelt.