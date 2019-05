Südkoreanische U-20 verliert WM-Gruppenspiel gegen Portugal

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische U-20 hat in der Gruppenrunde für die U-20-Fußball-WM das erste Spiel gegen Portugal mit 0:1 verloren.





Die Mannschaft unter Trainer Chung Jeong-yong musste in der siebten Minute einen Treffer einstecken und konnte bis zum Abpfiff nicht mehr ausgleichen. Das Spiel wurde im Stadion Bielsko-Biała, in der gleichnamigen polnischen Stadt, ausgetragen. In keinem der bisherigen Fußballspiele der U-20 gegen Portugal hatte Südkorea siegen können. Es gab drei Unentschieden und sechs Niederlagen.





Am Mittwoch findet in Tichau das zweite Gruppenspiel gegen Südafrika statt.