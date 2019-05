Tiffany Young will Solokonzert in Seoul veranstalten

© Transparent Agency

Die Sängerin Tiffany Young, bekannter als früheres Mitglied der Girlgroup Girls Generation, will im August ein Solokonzert in Seoul veranstalten. Der Termin steht bereits fest, es soll der 3. August sein. Tiffany debütierte 2007 als GG-Mitglied, hat sich dann selbstständig gemacht, nachdem die Mitglieder dieser Gruppe eigene Wege gegangen sind. Sie ist derzeit Solosängerin und in den USA aktiv.

Die Sängerin hat bereits drei Solowerke auf den Markt gebracht, das jüngste wurde im Februar veröffentlicht. Das Lied „Lips on Lips“ war in Amerika gleich beliebt und brachte ihr auch bereits einen Preis ein. Sie erhielt im März, also einen Monat nach der Herausgabe ihres Albums den Preis “Best Solo Breakout“ bei den iHeart Radio Music Awards. Da Tiffany immer noch viele Fans in Korea hat, wird ihr das Konzert bestimmt auch gelingen. Die genaueren Infos werden auf der offiziellen Internetseite noch bekannt gegeben.