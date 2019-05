NCT 127 werfen den ersten Ball beim LA Dodgers-Spiel

© Los Angeles Dodgers

Baseball gilt in den USA als Volkssport. Vor kurzem hat die Saison begonnen und viele Amerikaner gehen ins Stadion, um ihre Mannschaft anzufeuern. Stets werden zu wichtigen Spielen Stars eingeladen, die dann vor Spielbeginn den ersten Ball werfen sollen.

Am 15. Mai waren besondere Gäste eingeladen, es waren die Mitglieder der koreanischen Gruppe NCT 127. Sie wurden an dem Tag als Sänger, die global für Furore sorgen, vorgestellt. In einem kurzen Interview sagten die Mitglieder, dass sie sehr geehrt seien, eingeladen zu werden und nutzten die Gelegenheit, ihr neues Album kurz vorzustellen.

Das neue Album, es ist ihr viertes Minialbum, kam am 24. Mai auf den Markt und enthält insgesamt sechs Lieder. Das Lied „Superhuman“ aus dem Werk hatten sie schon vor der Herausgabe in einer US-amerikanischen Sendung vorgestellt.