BTS treten bei „The Late Show with Steven Colbert” auf

Vor 55 Jahren haben die Beatles Amerika ins Visier genommen; nach 55 Jahren sind es nun die Koreaner BTS.

Am 16. Mai hat die Gruppe wieder einmal an einer US-amerikanischen Show teilgenommen. Es ist „The Late Show with Steven Colbert”, eine beliebte Show in Amerika. Der Auftritt hat eine besondere Bedeutung, da im Ed Sullivan Theater bisher nur zwei Boygroups gestanden haben: The Beatles und BTS. Vor 55 Jahren hatte der Amerikaner Ed Sullivan die Beatles empfangen, nach 55 Jahren moderiert Steven Colbert ein Programm am selben Ort und daher hatte er sich als Ed Sullivan schminken lassen. Colbert und BTS traten gemeinsam auf die Bühne.

Von den Koreanern wurde erzählt, dass sie die ganze Welt auf den Kopf gestellt hätten. Das konnte man an dem Tag gleich zweimal erkennen, denn die Sänger absolvierten auch einen Auftritt bei „Good Morning Amerika Concert Series“. Etwa 5000 Fans hatten schon eine Woche vor dem Veranstaltungsort Schlange gestanden. Trotz Regens schliefen sie auf der Straße, nur um einen guten Platz zu ergattern und ihre Idole gut sehen zu können.

BTS haben im letzten Monat ihr sechstes Minialbum auf den Markt gebracht, mit dem sie sehr beliebt sind. Natürlich erreichten sie damit die Nummer eins der Billboard-Charts, so wie ihre Vorgänger die Beatles.