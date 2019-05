Fähigkeit südkoreanischer Streitkräfte für Ausübung von Kriegskommando wird überprüft

ⓒKBS News

Die Wartime Operational Control (OPCON), die Befehlsgewalt in Kriegszeiten, stellt die Befugnis dar, im Falle eines Kriegsausbruchs auf der koreanischen Halbinsel die Operationen der südkoreanischen Streitkräfte und der entsandten US-Streitkräfte zu kontrollieren. Unter dem aktuellen System wird diese Befehlsgewalt durch das südkoreanisch-US-amerikanische Kommando gemeinsam von beiden Ländern ausgeübt. In dem Kommando der vereinigten Streitkräfte beider Länder ist ein US-General der Befehlshaber, während ein südkoreanischer General der Vizekommandeur ist. Der Transfer der Einsatzkontrolle für den Kriegsfall an Südkorea bedeutet, dass die südkoreanischen Streitkräfte allein diese Gewalt ausüben werden. Dann werden die US-Truppen, die im Falle eines Kriegs nach Korea geschickt werden, bei ihren Einsätzen unter der Kontrolle des südkoreanischen Militärs stehen.





Sollte das Kriegskommando an Südkorea übergeben werden, wird die gemeinsame Verteidigungsstruktur einem Wandel unterliegen: Die Leitung des südkoreanisch-US-amerikanischen Kommandos wird ein südkoreanischer General übernehmen. Der Vizekommandeur wird ein US-amerikanischer General sein . Unter dem gemeinsamen Kommando werden Kommandos der Teilstreitkräfte wie Heer, Marine und Luftwaffe gebildet. Die Kommandos des Heeres und der Marine werden Südkoreaner leiten, während das Kommando der Luftwaffe von einem Amerikaner geleitet wird.





Die Übergabe des operativen Kommandos über die südkoreanischen Streitkräfte an das US-Militär geht auf den Koreakrieg zurück. Anlässlich der Teilnahme der UN-Truppen an dem Krieg übernahm das UN-Kommando im Jahr 1950 die Kontrolle über die Operationen. Auch nach dem Abschluss des Waffenstillstands 1953 wurde an dem System festgehalten, bevor es in eine gemeinsame Verteidigungssstruktur Südkoreas und der USA umgewandelt wurde. Die Einsatzkontrolle wurde im Jahr 1978 dem Kommandeur des gemeinsamen Kommandos Südkoreas und der USA übergeben.





Die südkoreanischen Streitkräfte gewannen zum 1. Dezember 1994 angesichts des langen Waffenstillstands die Einsatzkontrolle in Friedenszeiten zurück. Die Diskussionen über die Übergabe der Befehlsgewalt in Kriegszeiten wurden eingeleitet, nachdem dies bei einer Sitzung über die Sicherheitspolitik zwischen Südkorea und den USA im Jahr 2003 offiziell vorgeschlagen worden war. Beim Verteidigungsministertreffen im Februar 2007 konnten beide Seiten die erste Einigung erzielen. Vereinbart wurde, dass ab dem 17. April 2012 die Befehlsgewalt in Kriegszeiten allein bei den südkoreanischen Streitkräften liegen wird. Jedoch wurde der Zeitpunkt angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen verschoben. Beim Gipfeltreffen im Juni 2010 einigten sich Seoul und Washington darauf, den Transfer des Kriegskommandos auf den 1. Dezember 2015 zu vertagen.





Unterdessen veränderte sich das Sicherheitsumfeld auf der koreanischen Halbinsel kontinuierlich, das Paradigma des Transfers des Kriegskommandos ebenfalls. Denn Nordkorea entwickelte nukleare und Raketenfähigkeiten, was zu Veränderungen der erforderlichen Reaktion darauf und der Abschreckung führte. Demnach wurde bei der jährlichen Sicherheitskonsultation (SCM) Südkoreas und der USA im Oktober 2014 ein neuer Begriff vorgestellt. Es hieß, dass die Übergabe des Kriegskommandos abhängig von den Bedingungen erfolgen werde, ohne dass ein konkreter Zeitpunkt dafür festgelegt wurde.





Es wurden drei grundsätzliche Bedingungen vorgelegt: Die erste Bedingung lautet, dass die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel dem Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten entsprechen muss. Dies stellt einen sehr umfangreichen Begriff dar, es müsste gegebenenfalls auch die Sicherheitslage in ganz Nordostasien berücksichtigt werden. Die zweite Bedingung ist die Fähigkeit der südkoreanischen Streitkräfte, gegen Nordkoreas Atomwaffen und Raketen vorzugehen. Die südkoreanischen Truppen müssen eine ausreichende Reaktionsfähigkeit besitzen, die USA müssen Mittel zur erweiterten Abschreckung und strategische Waffen zur Verfügung stellen. Die dritte Bedingung sind die Kernfähigkeiten der südkoreanischen Streitkräfte. Gemeint ist der Aufbau eines Systems, nach dem die südkoreanischen Truppen die Fähigkeit zur Führung der gemeinsamen Verteidigung erlangen und dass die US-Truppen gegebenenfalls ergänzend eingreifen.