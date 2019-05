Hari ist Koreas führender Futtermittelproduzent

© HARIM

Diesmal wollen wir Ihnen das Unternehmen Harim vorstellen, das als Pionier im Bereich der Futtermittelherstellung und der Geflügelverarbeitung in Korea gilt. Kang Ki-cheol, Leiter der Verkaufsabteilung der Firma, sagt:





Harim wurde 1986 als Harim Food gegründet. 2018 erreichten die Umsätze 828,5 Milliarden Won, etwa 750 Millionen Dollar. Es beschäftigt 2460 Menschen. In den 80er Jahren explodierte in Korea die Nachfrage nach Hähnchenfleisch. Das Franchise-Geschäft für Hähnchen wuchs sehr schnell und damit wuchs auch Harim weiter. 1997 wurde Harim auf Koreas sekundärer Börse KOSDAQ gelistet. Es ist jetzt ein führendes Nahrungsmittel- und Agro-Unternehmen mit einem integrierten Managementsystem, das die Getreidedistribution, Tiernahrung, Transport, Viehzucht, Schlachtung und Verarbeitung, Vermarktung und Verkauf umfasst.





Harims Gründer Kim Hong-kuk gilt als lebende Ikone der koreanischen Geflügelindustrie. Er begann erste Hähnchen zu verkaufen, als er noch Jugendlicher war. Mitte der 80er Jahre wurden in Korea besonders scharf gewürzte Hühnchen beliebt. Im Jahr 1991 gründete Harim die größte Hähnchen-Verarbeitungsfabrik in Korea. 1992 kam eine Fabrik für gemischte Futtermittel hinzu. Harim ist das erste Nutztierunternehmen, das in Korea ein integriertes Managementsystem eingeführt hat:





Im Jahr 2012 starteten wir das erste tierfreundliche Produktionssystem des Landes in unserer Verarbeitungsanlage in Jeongup in der Provinz Nord-Jeolla, um die tiergerechte Haltung zu verbessern. Eine ähnliche Produktion wurde in einer anderen Fabrik in Iksan in der derselben Provinz hochgezogen. Dank unseres umfassenden Zucht-Verarbeitungs-Distributionssystems werden wir weiter die Industrie anführen.





Die Standards von Harim für die Tiergerechtheit sind strenger als die des Ministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Landfragen. Das Unternehmen erhielt ein Zeugnis für die tiergerechte Haltung. Harims Geflügelfarmen verwenden pflanzliche Zutaten für die Futtermittel. In den großen Käfigen haben die Tiere größeren Auslauf. Die Sauerstoff- und Kohlendioxid-Konzentration ist so angepasst, dass die Hühner mehr als sechs Stunden Schlaf am Tag haben. Das Unternehmen spricht von einer intelligenten Fabrik:





Harims Smart-Fabrik ist mit fortgeschrittener Technologie ausgestattet, die so optimiert ist, dass sie die Sicherheit für verarbeitetes Fleisch verbessert. Perfekte hygienische Bedingungen sind Gegenstand der größten Besorgnis wegen des gesamten Vorgangs, Geflügelhaltung und Schlachtung eingeschlossen. Zusätzlich zur Sicherheit richten wir den Fokus auf die Frische, die den Geschmack der Hühnchen bestimmt. Die meisten Köche stimmen zu, wenn es darum geht, die frischesten Zutaten für das beste Aroma zu verwenden. Unsere Smart-Fabrik verfügt über die Technologie, diese Frische zu erhalten.





Das Unternehmen benutzt ein System, bei dem das Geflügel vor der Schlachtung mit Gas betäubt wird. Um das Fleisch frisch zu halten, werden die Hühner kühler Luft und nicht Wasser ausgesetzt. Harims neue Marke “Greeners” wurde vom Landwirtschaftsministerium ausgezeichnet, weil keine Antibiotika eingesetzt werden. Das Unternehmen richtet seinen Fokus ebenfalls auf den Markt für den sogenannten Speisenersatz:





Für junge Leute, die es als schwierig empfinden, würzige Hähnchen so zuzubereiten, wie ihre Mütter es gemacht haben, und trotzdem das gleiche Essen genießen wollen, könnte unser Haus-Speisenersatzprodukt die Antwort sein. Ein weiteres halb-verarbeitetes Produkt ist das scharfe Brathähnchen, das mit Gewürzen vermischt werden kann. Mit simplen Rezepten können die Verbraucher diese Speisen sehr einfach genießen. Wir können auch Gewürze und Zutaten speziell für Verbraucher auswählen, denen die Tiergerechtheit am Herzen liegt.





Angesichts der zunehmenden Zahl an Single-Haushalten und des Bedürfnisses junger Menschen an schnell zubereiteten Speisen in Korea ist der Markt für Mahlzeitenersatz, oder home meal replacement (HMR), um durchschnittlich 20 Prozent im Jahr gewachsen. Um davon zu profitieren, führte Harim im vergangenen Jahr fertig zubereitete Hühnchen ein und begann damit, einen großen Food-Komplex zu bauen, der die Herstellung von HMR-Produkten, natürlichen Gewürzen und gekochtem Reis umfasst:





Harim ist mit dem derzeitigen Stand der größten Hühnchenmarke in Korea nicht zufrieden. Es wird sich neuen Herausforderungen für das Ziel stellen, ein globales Nahrungsmittelunternehmen zu werden. Unsere Smart-Fabrik produziert frische Zutaten, und unser Forschungszentrum entwickelt mehr HMR-Produkte, die den Geschmack der Konsumenten treffen. Wir erforschen zudem Wege, die Distributionskosten wirksam zu senken. Wir könnten eine neue Struktur aufbauen, die den Produzenten direkt mit den Verbrauchern verbindet. Wir arbeiten an einem Tages-Liefersystem, in dem geschlachtetes Geflügel und Schweinefleisch am selben Tag geliefert werden.