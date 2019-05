Südkorea bleibt weiter auf Beobachtungsliste der USA zu Währungsmanipulation

ⓒYONHAP News

Der Währungsbericht der USA dient zur Bewertung der Währungspolitik ihrer wichtigen Handelspartner. Ihr Finanzministerium erstellt den Bericht jeweils im ersten und zweiten Halbjahr und legt ihn dem Kongress vor.





In dem Halbjahresbericht wird ein Land als Gegenstand einer erweiterten Analyse, als Währungsmanipulator eingestuft, sollten schwere künstliche Wechselkursmanipulationen vorliegen. Einem Währungsmanipulator drohen harte Sanktionen. Den Unternehmen aus diesem Land wird der Zutritt zum Markt für öffentliche Beschaffung der US-Bundesregierung verwehrt. Amerikanischen Unternehmen, die in das Land investierten, wird keine finanzielle Unterstützung angeboten. Das Land wird einer strengeren Überwachung der Wechselkurspolitik durch den Internationalen Währungsfonds (IWF) unterliegen.





In der Beobachtungsliste werden Staaten aufgeführt, die die USA wegen der Möglichkeit von Währungsmanipulationen aufmerksam beobachten wollen. Es drohen keine Sanktionen, die Aufnahme in die Liste stellt eine Art Warnung dar. Südkorea wurde zuletzt immer in der Beobachtungsliste aufgeführt. Grund waren sein hoher Leistungsbilanzüberschuss und ein großer Überschuss im Handel gegenüber den USA. Angesichts der hohen Abhängigkeit der koreanischen Wirtschaft vom Ausland würde es Südkorea hart treffen, sollte es als Währungsmanipulator eingestuft und mit Sanktionen belegt werden.





Das US-Finanzministerium erfasste im neuen Halbjahresbericht mehr Länder als bisher und verschärfte die Bewertungskriterien. Die Zahl der untersuchten Länder stieg auf 21. Bisher waren es die zwölf größten Handelspartner der USA, diesmal wurden alle Länder erfasst, deren Handelsvolumen mit den USA 40 Milliarden Dollar übertrifft.





Zu den Bewertungskriterien zählt ein Handelsüberschuss von mehr als 20 Milliarden Dollar gegenüber den USA im Jahr. Ein weiteres Kriterium ist ein Leistungsbilanzüberschuss, der zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts übertrifft. Bis zum letzten Mal lag die Grenze bei drei Prozent. Das letzte Kriterium sind kontinuierliche und einseitige Interventionen am Devisenmarkt. Gemeint ist ein Nettokauf von Devisen im Zeitraum von zwölf Monaten, deren Volumen zwei Prozent des BIP übertrifft. Früher wurde diese Bedingung als erfüllt betrachtet, wenn sich solche Interventionen im Zeitraum von zwölf Monaten acht Monate lang fortsetzten. Diesmal wurde die Dauer der Fortsetzung auf sechs Monate verkürzt. Damit wurden zwei von den drei Kriterien verschärft.





Sollte ein Land alle drei Kriterien erfüllen, wird es als Währungsmanipulator eingestuft. Wenn zwei von den drei Kriterien erfüllt sind oder das Volumen und der Anteil des Handelsüberschusses gegenüber den USA übermäßig sind, wird der betreffende Staat auf die Beobachtungsliste gesetzt.





Südkorea erfüllte diesmal nur ein Kriterium. Sein Leistungsbilanzüberschuss im letzten Jahr erreichte 4,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Der Handelsüberschuss gegenüber den USA lag bei 17,9 Milliarden Dollar und unterschritt somit die 20-Milliarden-Dollar-Schwelle. In Bezug auf Devisenmarktinterventionen legt das Land ab diesem Jahr regelmäßig Daten offen. Das US-Finanzministerium teilte mit, Südkorea im nächsten Bericht aus der Beobachtungsliste streichen zu wollen, sollte die Situation unverändert bleiben.