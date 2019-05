Unternehmen verlegen Produktionsstandort von China nach Vietnam

ⓒ Getty Images Bank

Wegen des Handeskonflikts zwischen den USA und China verlagern Unternehmen aus Angst vor Strafzöllen ihre Produktion nach Südostasien. Insbesondere Vietnam ist in den Fokus von Investoren gerückt. Wegen geringer Lohnkosten und des zunehmenden Know-Hows wird Vietnam als Alternative zum Produktionsstandort China immer interessanter.





Im Industrriekomplex der vietnamesischen Provinz Ha nam sind ungefähr 50 Unternehmen angesiedelt. Derzeit gibt es zahlreiche Anfragen von Unternehmen, die ihren Produktionsstandort von China nach Ha nam verlegen wollen. Der Chef eines Schmuckherstellers, der nach 22 Jahren in Qingdao kürzlich nach Ha nam umgezogen ist, sagte gegenüber KBS, dass man in Vietnam von Steuernachlässen profitiere. Zwei Jahre lang werden ausländische Unternehmen von den Steuern befreit, danach zahlen sie vier Jahre lang nur 50 Prozent. Dank den geringen Lohnkosten können die Endprodukte für einen niedrigeren Preis auf dem Markt angeboten werden.





Die Foxconn Technology Group und der Computerhersteller Lenovo wollen neben ihrem Produktionsstandort in China, auch im Norden Vietnams Fabriken bauen. Zweck ist es, beim Export in die USA den Strafzöllen für in China hergestellte Produkte zu entgehen.





Laut Kim Han-yong, dem Vorsitzenden des Büros des koreanischen Verbands der Handel- und Gewerbetreibenden, werden 90 Prozent des Produktionsverfahrens in China abgeschlossen und die restlichen zehn Prozent in Vietnam erledigt. Anschließend darf die Ware als „made in Vietnam“ verkauft werden. Auf diese Weise werde schrittweise der Anteil der Wertschöpfung in China reduziert.





Die von ausländischen Investoren in Vietnam direkt getätigte Investitionssumme hat in diesem Jahr bereits 14,6 Milliarden Dollar überschritten. Verglichen mit dem selben Zeitraum des Vorjahres ist dies ein Zuwachs von 80 Prozent und die bisher höchste Summe.