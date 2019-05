Massenandrang am Mt.Everest

ⓒ KBS News

Mit dem Beginn der Klettersaison auf den Gipfel des Mt. Everest gab es wegen des großen Ansturms am höchsten Berg der Welt bereits doppelt so viele Todesfälle wie im vergangenen Jahr. Die nepalesische Regierung teilte jedoch mit, keine Einschränkungen beim Besteigen des Berges in Erwägung zu ziehen.





Wegen der schwierigen Witterungsbedingungen kann die Spitze des Mt. Everest nur wenige Wochen im Frühling bestiegen werden. Die besten Gelegenheiten für den Aufstieg bieten sich gewöhnlich zwischen Mitte und Ende Mai. Dieses Jahr gab es zudem wegen den schlechten Klimabedingungen weniger Tage, an denen man den Aufstieg wagen konnte. Aus diesem Grund gab es in den letzten Wochen einen starken Ansturm auf den Gipfel.





Wenige Meter vor dem Gipfel wartete täglich eine lange Menschenschlange. Je mehr Alpinisten nach oben wollen, umso länger müssen sie in der sogenannten Todeszone verharren. In dieser Zone oberhalb einer Höhe von 7.000 Metern erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, an der Höhenkrankheit zu leiden. Der Sauerstoffmangel und Schwindelgefühle können bei längerem Verbleib tödliche Folgen haben. In den vergangenen Tagen starben zehn Bergsteiger am höchsten Berg der Welt. Am Samstag war ein Brite in seinen Vierzigern beim Abstieg vom Gipfel auf 8.600 Metern Höhe zusammengebrochen und gestorben. Den Tag davor war ein Mann aus Irland auf der tibetischen Seite des Berges umgekommen.





Ein Hochgebirgsbegleiter berichtete gegenüber KBS, dass Hunderte von Bergsteigern auf dem Grat zum Gipfel im Stau stehen würden. Ein Alpinist sagte, dass man acht Stunden länger brauche, um auf den Gipfel und wieder herabzusteigen. Wegen der Verzögerung reichten häufig die Sauerstoffreserven nicht aus. Dies könne fatale Folgen haben. In den letzten Tagen hatten ungefähr 400 Bergsteiger gleichzeitig den Aufstieg versucht. Die nepalesische Regierung plant jedoch keine Beschränkungen für den Aufstieg.