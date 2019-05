Lovelyz melden sich mit neuem Album zurück

ⓒ woollim entertainment

Die K-Pop-Girlgroup Lovelyz kehrt mit einem brandneuen Album zurück.

Die Gruppe präsentierte am 22. Mai in Seoul ihr neues Album mit dem Titel „Once Upon a time“. Das Album enthält den Titeltrack „Beautiful Days“ sowie fünf weitere Songs.

Es ist das sechste Mini-Album der Band und bietet ein breites Spektrum verschiedener Musikgenres.