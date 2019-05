Parasite gewinnt in Cannes die Goldene Palme

Der Film „Parasite“ des südkoreanischen Regisseurs Bong Joon-ho wurde auf dem Filmfestival Cannes mit dem Hauptpreis ausgezeichnet.

Die Gesellschaftssatire ist Bongs siebter Film und zum ersten Mal ging die Goldene Palme an einen koreanischen Film.

Nach dem Erhalt dieser Auszeichnung am Sonntag schnellte die Anzahl der Vorverkaufstickets für den Film in die Höhe. Der Film wird am Donnerstag in den koreanischen Kinos anlaufen. Auch das Ausland zeigt großes Interesse an den Film, der bereits in 192 Länder verkauft wurde.