NTC 127 veröffentlicht neues Album

Die K-Pop-Boyband NCT 127 hat ein neues Album herausgegeben.

Es ist ihre vierte EP und das Album „NCT #127 We are Superhuman“ besteht aus sechs Liedern.

Die Gruppe ist erst vor Kurzem von ihrer ersten Welttournee zurückgekehrt und wird nun ihr neues Album promoten. „Superman“ lautet der Leadtrack und dabei handelt es sich um einen energiegeladenen EDM-Track.

Die Boyband hatte „Superman“ bereits am Rande ihrer Welttournee in der US-amerikanischen Talkshow „The Late Late Show with James Corden“ vorgestellt.