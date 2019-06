WHO erkennt Online-Spielsucht als Krankheit an

ⓒKBS News

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die elfte Auflage ihres Katalogs der Krankheiten (ICD-11), in dem die Online-Spielsucht als Krankheit anerkennt wird, abgesegnet. Gaming Disorder oder Online-Spielsucht wurde als Suchtkrankheit unter dem Kürzel „6C51“ eingestuft.





Der Katalog nennt die Kriterien, die normales Computerspielen von der Sucht unterscheiden. Dazu gehört, dass einem Menschen die Kontrolle über die Häufigkeit und Dauer des Spiels entgleitet, die zunehmende Priorität des Spielens vor anderen Aktivitäten und das Weiterspielen trotz negativer Konsequenzen über einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten.





Der neue WHO-Katalog ist ab 2022 für alle 194 Mitgliedstaaten gültig. In Korea können die darin enthaltenen Kriterien jedoch erst ab 2026 angewendet werden, da eine neue Auflage der koreanischen Klassifikation von Krankheiten und Todesursachen erst 2025 herausgegeben wird.





Die Entscheidung der WHO sorgt in Südkorea für Kontroversen. 56 Verbände und 33 relevante Hochschulabteilungen wollen gemeinsam verhindern, dass Online-Spielen, das eine wertvolle Kultur sei, gebrandmarkt wird, wie sie in einer Erklärung bekannt gaben.





Elternverbände und Ärzte heißen die Anerkennung des exzessiven Computerspiels als Suchtkrankheit willkommen. Gesundheitsbehörden und medizinische Kreise sind der Meinung, dass die Gaming Disorder in der Gesellschaft weit verbreitet sei und im Sinne der öffentlichen Gesundheitspflege darauf reagiert werden müsse.





Die Aufnahme der Online-Spielsucht in den Katalog der Krankheiten könnte für die Spieleindustrie weitreichende Folgen haben. Es wird befürchtet, dass langfristig der Bereich geschwächt wird und Arbeitsplätze verloren gehen.