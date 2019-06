Südkoreanischer Film erhält Goldene Palme

ⓒYONHAP News

Erstmals hat ein südkoreanischer Film die Goldene Palme gewonnen. Regisseur Bong Joon-ho und seinem Film „Parasite“ wurde bei den 72. Filmfestspielen in Cannes die höchste Auszeichnung verliehen.





„Parasite“ ist ein gesellschaftskritischer Thriller der anhand zwei Familien den tiefen Graben zwischen Armen und Reichen aufzeigt.





Es ist das erste Mal seit sieben Jahren, dass ein südkoreanischer Beitrag bei einem der drei großen Filmfestspiele mit dem höchsten Preis ausgezeichnet wurde. 2012 gewann der Film „Pieta“ von Kim Ki-duk den Goldenen Löwen in Venedig.





„Mulleya Mulleya“ von Regisseur Lee Doo-yong war die erste südkoreanische Produktion, die 1984 in Cannes vertreten war und in der Sektion „un certain regard“ vorgestellt wurde. 2000 kam „Das Lied der treuen Chunhyang“ von Im Kwon-taek erstmals in den Hauptwettbewerb. Zwei Jahre später gewann der Regisseur mit „Chihwaseon“ den Preis für die beste Regie. 2004 wurde Park Chan-wook für „Oldboy“ mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet. 2010 gewann Lee Chang-dong für „Poetry“ den Preis für das beste Drehbuch. Auch in den Nicht-Wettbewerbssektionen sorgten koreanische Filme für Aufsehen.





Regisseur Bong Joon-ho ist für sein Talent bekannt, künstlerisch wertvolle Filme zu schaffen, die auch gleichzeitig unterhaltend und kommerziell erfolgreich sind. Diese Gratwanderung ist ihm auch mit seinen Filmen „Memories of Murder“, „The Host“ und „Snowpiercer“ gelungen, die alle ein Kassenschlager wurden.