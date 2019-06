Außenministerium entlässt Diplomaten wegen Preisgabe von Inhalts aus Moon-Trump-Telefonat

ⓒYONHAP News

Das Außenministerium hat einen Diplomaten wegen Geheimnisverrats entlassen. Dabei handelt es sich um den Inhalt eines Telefongesprächs zwischen den Präsidenten Südkoreas und der USA am 7. Mai.





Khang Hyo-sang, ein Abgeordneter der Freiheitspartei Koreas, gab auf einer Pressekonferenz am 9. Mai den Inhalt des Telefonats preis. Präsident Moon Jae-in habe dabei US-Präsident Donald Trump gebeten, unmittelbar nach dessen geplanter Japan-Reise Südkorea zu besuchen. Trump hatte einen Staatsbesuch in Japan vom 25. bis 28. Mai geplant . Laut Khang antwortete Trump, es würde reichen, dass er auf dem Heimweg kurz vorbeikomme. Wegen verschiedenen Terminen müsste er Südkorea gleich nach dem Treffen mit Moon wieder verlassen. Kang behauptete, dass Trump auch gesagt habe, dass ein Treffen vor einem US-Militärstützpunkt denkbar wäre. Daraufhin habe Moon gesagt, dass sich die Südkoreaner Trumps Besuch wünschten und dass die Visite erforderlich sei, um eine Botschaft an Nordkorea zu senden.





Das Präsidialamt widersprach sofort Khangs Äußerungen mit Nachdruck. Khangs Behauptung entspreche nicht der Wahrheit, sagte Sprecherin Ko Min-jung am selben Tag. Die Aussagen über Form, Inhalt und Dauer des Südkorea-Besuchs seien nicht wahr, diesbezüglich sei nichts festgelegt worden. Zugleich kritisierte Ko, dass Khangs Offenbarung gegen diplomatische Gepflogenheiten verstoße und eine verantwortungslose sowie haltlose Behauptung sei. Ko sagte weiter, dass sich beide Präsidenten in dem Telefonat grundsätzlich auf einen Besuch Trumps in Südkorea geeinigt hätten. Es sei vereinbart worden, dass die Nationalen Sicherheitsräte beider Länder über einen konkreten Termin und das Besuchsprogramm diskutieren würden.





Die Angelegenheit entwickelte sich zu einem Streit über die Beamtendisziplin und Sicherheitsprobleme. Das Präsidialamt stufte den Fall als Preisgabe von Staatsgeheimnissen ein. Das Außenministerium versuchte herauszufinden, wer die Informationen über den Gesprächsinhalt an den Abgeordneten Khang weitergegeben hatte. Es stellte sich heraus, dass ein an der Botschaft in den USA beschäftigter Diplomat der Informant war. Daraufhin leitete das Ressort ein Disziplinarverfahren ein und beschloss die Entlassung des Diplomaten. Im Falle eines weiteren Diplomaten, der seinem entlassenenen Kollegen eine Kopie des Inhalts des Telefongesprächs gegeben hatte, wurde ein gekürztes Gehalt für einen Zeitraum von drei Monaten beschlossen. Zudem ist ein weiterer hoher Diplomat in den Fall verwickelt, deswegen wird sein Fall vor einem zentralen Disziplinarausschuss der Regierung behandelt.





Wie bestätigt wurde, informierte der Diplomat Khang über den Inhalt des Telefonats. Beide hatten an der selben Oberschule gelernt. Die Regierung zeigte Khang und den Diplomaten bei der Staatsanwaltschaft an. Die Regierungspartei beschloss, Khang vor dem Ethikkomitee des Parlaments zu verklagen. Präsident Moon kritisierte am Mittwoch persönlich die Geheimnispreisgabe und die Freiheitspartei Koreas, die dieses Verhalten verteidigt.





Die Regierung und die Regierungspartei betrachten die Angelegenheit als schwerwiegenden Sicherheitsfall. Beim Inhalt eines Telefongesprächs zwischen den Staatschefs handele es sich um ein Staatsgeheimnis der dritten Geheimhaltungsstufe. An der Botschaft in den USA habe lediglich der Botschafter Zugang zu solchen Informationen. Trotzdem hatte der entlassene Diplomat als Botschaftsrat Zugriff auf die Informationen und leitete diese sogar an einen Oppositionsabgeordneten weiter. Das offenbarte eine ernsthafte Sicherheitslücke. Daher müsse mit einer angemessenen Bestrafung und schärferen Sicherheitsmaßnahmen eine Wiederholung ähnlicher Fälle verhindert werden, heißt es.





Die Freiheitspartei verteidigt Khang und betont, dass es sich um eine Informationspreisgabe im öffentlichen Interessen handele, die dem Recht der Bürger auf Information diene. Es stelle eine Bedrohung eines Verfassungsorgans dar, dass die Regierung den Diplomaten und Khang angezeigt habe. Sogar der Präsident greife ein, um die Oppositionspartei zu vernichten. Die Regierung mache einen Beamten zum Sündenbock, um eine diplomatische Demütigung zu vertuschen, behauptete sie sogar.