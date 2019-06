Wouter Hamel besuchte Konzert von Twice

© YONHAP News

Jeder hat wohl seinen Lieblingssänger. Das gilt auch für berühmte Stars. Stars können also ein Fan von einem anderen Star sein. Der niederländische Sänger Wouter Hamel ist ein großer Fan der koreanischen Girlgroup Twice und hat auch selbst einen Auftritt von den Girls besucht. Am 27. Mai schrieb Chaeyoung auf der offiziellen SNS-Seite, dass sie sehr dankbar sei, den Auftritt in Seoul erfolgreich hinter sich gebracht zu haben. Auch sei sie glücklich, dass Hamel zum Konzert gekommen sei.

Twice veranstalteten also jüngst das Auftaktkonzert in Seoul und wollen dann weitere neun Städte in verschiedenen Ländern weltweit besuchen. Noch einmal zurück zum Mitglied Chaeyoung, sie hat schon mehrmals verkündet, ein Fan von Wouter Hamel zu sein. Und hatte ihn daher zum Konzert eingeladen. Dieser Einladung kam der Holländer gern nach. Er hat auch ein Foto mit den Sängerinnen auf seine SNS-Seite hochgeladen und geschrieben, dass er sich für die Einladung sehr bedanke. Wouter Hamel hat dann noch einen Auftritt beim Seoul Jazz Festival absolviert.