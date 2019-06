Saison der Festivals beginnt

© GENIE MUSIC CORP

Der Mai ist gerade erst vorüber, aber die Temperaturen steigen und steigen, als hätten wir schon Hochsommer. Wenn man das tolle und warme Wetter genießen will, sollte man etwas im Freien unternehmen, wie wäre es mit Musikfestivals? Passend zum Wetter wurden viele Musikfestivals angekündigt.

Zunächst einmal fand am 25. und 26. Mai das Seoul Jazz Festival statt. Es kamen weltberühmte Künstler aus Kuba, England und weiteren Ländern. Auch koreanische Musiker wie Jang Bumjun, Kyuhyun, Kim Feel und weitere waren mit dabei.

Am 1. und 2. Juni fand das World DJ Festival statt. Es kamen ungefähr 50.000 Besucher zu der Veranstaltung, die heute zu Ende ging. Am kommenden Wochenende, also am 7. und 9. Juni findet dann das DMZ Peace Train Musikfestival statt. Nicht nur John Cale von der legendären Rockband The Velvet Underground wird kommen, sondern auch Hyukoh, Sultan of the Disco, Jannabi und weitere.

Im Juli und August stehen weitere Events auf dem Programm. Diese sind das „Holiday Land Festival“ und das „Incheon Pentaport Rock Festival“.