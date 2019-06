VIXX: Trotz Vertragsänderung wollen sie als Gruppe aktiv sein

© Jellyfish Entertainment

Die koreanische Boygroup VIXX feiert in diesem Jahr ihr siebtes Bühnenjubiläum. Wie es so in der koreanischen Musikwelt ist, das siebte Jahr ist das verflixte Jahr, denn viele Idolgroups stoßen in diesem Jahr auf verschiedene Probleme. Denn meistens werden Verträge für sieben Jahre unterzeichnet. Nach sieben Jahren heißt es also, eine Entscheidung zu fällen. Auch bei VIXX gab es Konflikte. Sollten die Verträge verlängert werden, oder wollen die Mitglieder nun doch eigene Wege gehen?

Es kam zu dem Ergebnis, dass vier Mitglieder ihren Vertrag mit der Agentur verlängerten, das Mitglied Ravi ein eigenes Label gründete und das Mitglied N sich nach dem Militärdienst noch einmal Gedanken über seine Zukunft machen will.

Die Fans fürchteten schon, dass die Gruppe auseinander gehen werde, aber das Mitglied Ravi will weiterhin mit den anderen Mitgliedern von VIXX Musik machen. Das ist schon einiges, denn die Gruppen AOA und EXID hatten bekannt gegeben, die Zusammensetzung der Gruppe neu zu arrangieren, nachdem einige Mitglieder dieser Gruppe einen neuen Vertrag mit anderen Agenturen unterzeichnet hatten.