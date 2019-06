Fanklub von Seventeen spendet Kindern ein Haus

© PLEDIS

Home – Es ist schön, wenn man ein Zuhause hat. Daher haben die Fans von Seventeen etwas Besonderes geplant. Am 26. Mai, also passend zum vierten Bühnenjubiläum der koreanischen Boyband Seventeen hat der Fanklub dieser Gruppe der Kinderstiftung Grüner Regenschirm Geld gespendet. Diese Stiftung führt derzeit eine Kampagne durch, um Kindern, die in ärmlichen Verhältnissen leben, ein ordentliches Dach über dem Kopf zu bieten. Denn es leben immer noch viele Kinder in engen Räumen, in Hütten und Containern.

Wie im Lied „Home“ von Seventeen gesungen wird, wollten die Fans, dass alle Kinder in beheizten Häusern leben und sich ihren Traum erfüllen können.