Trei nimmt an HallyuPopFest in Singapur teil

© Banana Culture

Die koreanische Boygroup Trei hat am 26. Mai am HallyuPopFest 2019, das in Singapur ausgetragen wurde, teilgenommen. Die Gruppe debütierte Anfang dieses Jahres und hat schon eine Einladung zu so einem internationalen Event bekommen.

Die drei Mitglieder dieser Gruppe nutzten die Gelegenheit, um sich bekannter zu machen, was ihnen bestens gelungen war. Trei sangen insgesamt fünf Lieder aus ihrem Debütalbum. Auch haben sie sich Zeit genommen, mit den Fans Fotos zu schießen.

Obwohl Trei noch nicht sehr bekannt sind, haben ihre Fans in Singapur Poster und verschiedene Sachen, auf denen die Mitglieder abgebildet sind, vorbereitet.

Trei arbeiten derzeit an ihrem zweiten Album und wollen in Kürze mit neuen Liedern in der koreanischen Musikwelt bekannter werden.