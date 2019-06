Finanzminister hält Diskussionen über Anhebung des Renteneintrittsalters für notwendig

ⓒKBS News

Die Anhebung des Rentenalters kann als unvermeidbare Entscheidung infolge des Wandels der Bevölkerungsstruktur angesehen werden. Wegen der niedrigen Geburtenrate und der Alterung der Gesellschaft beschleunigt sich der Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, während der Altenquotient deutlich steigt.





Die Anhebung des Ruhestandsalters kann entweder zu einer Lösung beider Probleme oder zu einer deutlichen Verbesserung führen. Das heißt, dass die Abschwächung der Wirtschaftsdynamik und der drastische Anstieg der Kosten des Staates verhindert werden könnten.





Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in Südkorea begann vor zwei Jahren zu schrumpfen. Der Rückgang beschleunigt sich zudem. Grund ist, dass infolge der niedrigen Geburtenrate jedes Jahr immer weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter sind, während ein wachsender Anteil von Einwohnern aus dieser Gruppe ausscheidet. Das führt zu einem deutlichen Anstieg des Altenquotienten. Der Altenquotient gibt die Zahl der Menschen im Seniorenalter an, die 100 Menschen im erwerbsfähigen Alter versorgen. Mit Stand von 2019 beträgt der Wert 20,4 Personen. Das heißt, dass 100 Menschen im Alter von 15 bis 64 Jahren 20,4 Menschen ab 65 Jahre ernähren. Dabei dient das Ruhestandsalter von 60 Jahren als Grundlage.





Sollte dieser Zustand andauern, wird der Altenquotient jedes Jahr drastisch zunehmen. Nach Schätzungen des Statistikamtes wird der Wert von 20,4 Personen in diesem Jahr auf 117,8 im Jahr 2065 steigen. Damit wird Südkorea den höchsten Stand unter den Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erreichen. Die beste Methode für die Senkung des Altenquotienten sei die Anhebung des Rentenalters, heißt es.





Sollte das Rentenalter von derzeit 60 auf 65 Jahre angehoben werden, wird die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter Einwohner im Alter von 15 bis 69 Jahren umfassen. Erst beim Erreichen des Alters von 70 Jahren wird man als Senior eingestuft. Gemäß diesen Kriterien wird der Altenquotient in diesem Jahr von 20,4 auf 13,1 Personen sinken. Dann würde bis 2065 der Wert nicht auf 117,8, sondern nur auf 83,3 Personen steigen.





Die Anhebung des Ruhestandsalters kann verschiedene Nebenwirkungen wie den Anstieg der Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen und als dessen Folge einen Generationskonflikt verursachen. Trotzdem ist es gewiss, dass der Schritt unvermeidbar sei. Der Oberste Gerichtshof urteilte im Februar, dass das Höchstalter, bis zu dem man körperliche Arbeit leisten kann, von 60 auf 65 Jahre erhöht werden müsse. Mit dem Alter ist die Altersgrenze gemeint, bis zu der man gemäß der Auffassung der Allgemeinheit in der Lage ist, zu arbeiten und Geld zu verdienen. Das Präzendenzurteil des höchsten Gerichts bedeutet, dass das Ruhestandsalter von 65 Jahren Gültigkeit besitzt und eine rechtliche Grundlage darstellt.





Weltweit werden Bemühungen um die Anhebung des Ruhestandsalters vorangetrieben. In Japan wird eine Gesetzesänderung angestrebt, damit Unternehmen zu Bemühungen verpflichtet sind, um Mitarbeiter bis zum Erreichen des Alters von 70 Jahren zu beschäftigen. In der Vorlage heißt es zwar angesichts der Belastungen für die Firmen, dass entsprechende Bemühungen unternommen werden sollten, statt diese zur weiteren Beschäftigung zu verpflichten. Damit wird den Unternehmen jedoch de facto dazu geraten, das Rentenalter anzuheben. Das aktuelle Gesetz zur Beschäftigung älterer Menschen in Japan verpflichtet Unternehmen dazu, Menschen, die weiter arbeiten wollen, bis zum Alter von 65 Jahren zu beschäftigen. Als Methoden werden beispielsweise die Verlängerung oder die Abschaffung des Rentenalters und die Wiedereinstellung vorgelegt. Der jüngst beschlossene Änderungsantrag sieht verschiedene Maßnahmen vor, damit man bis zum Alter von 70 Jahren arbeiten kann.