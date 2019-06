60.000 Fans versammeln sich für das BTS-Konzert in London

© YONHAP News

Über 60.000 Fans sind im Wembley-Stadion zusammengekommen, um die K-Pop-Boyband BTS live zu erleben.





BTS stand am Samstag auf Großbritanniens größer Konzertbühne und markierte damit einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere.





Nach ihrem Konzert am Sonntag im Wembley wird die Band ihre Tournee “ Love Yourself Speak Yourself” in Frankreich fortsetzen, wo sie im Stade de France in Saint Denis, nördlich von Paris, auftreten werden.