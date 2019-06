Südkoreanische U-20 zieht ins WM-Achtelfinale ein

© YONHAP News

Die südkoreanische U-20-Fußballnationalmannschaft tritt nach dem überraschenden Sieg gegen Argentinien im WM-Achtelfinale gegen den Erzrivalen Japan an.





Das Team schaffte es im letzten Gruppenspiel im polnischen Tichau mit einem 2:1 gegen Argentinien als Gruppenzweiter ins Achtelfinale. Insgesamt verbuchte die Mannschaft in der Gruppenphase zwei Siege und eine Niederlage. Oh Se-hun gelang der Treffer zur 1:0 Führung in der 42. Minute. In der 58. Minute traf Cho Young-wook zum 2:1. Der für den FC Valencia spielende Lee Kang-in erwies sich als Ass des Turniers. Beide Treffer hatte er im entscheidenden Moment mit einer gekonnten Flanke vorbereitet.





Für die südkoreanische A-Nationalmannschaft endeten alle bisherigen Begegnungen gegen Argentinien mit einer Niederlage. Die U-20 ist jedoch mit bisher fünf Siegen, einer Niederlage und drei Unentschieden in der Bilanz Argentinien überlegen. Japan konnte mit einem Sieg und zwei Unentschieden als Zweiter der Gruppe B ins Achtelfinale vorstoßen.





Die südkoreanische U-20 erzielte in ihren bisherigen Spielen gegen Japan 28 Siege und musste nur sechs Niederlagen einstecken. Neun Begegnungen endeten mit einem Unentschieden. Zuletzt spielten die beiden Mannschaften im Mai 2016 beim JS Cup in Suwon gegeneinander. Südkorea gewann damals mit 1:0. Würde Südkorea das Achtelfinale gegen Japan gewinnen, zöge es erstmals seit sechs Jahren wieder ins Viertelfinale ein.





Das Achtelfinale Südkorea gegen Japan findet nach koreanischer Zeit in der Nacht zum Mittwoch statt.