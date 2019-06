Nordkoreas Handballerinnen gewinnen Woman’s Trophy Asia

© Asian Handball Federation

Die nordkoreanische Junioren Frauen-Handballmannschaft hat beim IHF-Turnier Woman’s Trohpy Asia zwei Siege geholt.





Die Internationale Handballföderation teilte heute auf ihrer Homepage mit, Nordkorea habe am 26. und 30. Mai die Woman’s Trophy Asia im taiwanesischen Taichung in der Klasse U-17 und U-19 gewonnen. Bei dem Turnier gingen neben Nordkorea auch Taiwan, Vietnam, Macao und Hongkong an den Start. Nordkorea hatte kein einziges Spiel verloren.





Die nordkoreanische Handballmannschaft belegte letztes Jahr bei den Asienspielen in Jakarta-Palembang von zehn Teams den fünften Platz.