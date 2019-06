Kulturmimister verspricht volle Unterstützung für Spieleindustrie

ⓒ Yonhap News





Der Minister für Kultur, Sport und Tourismus, Park Yang-woo hat am Donnerstag den sogenannten LoL Park besucht und dabei seinen Willen zum Ausdruck gebracht, die Spieleindustrie zu schützen.





Der „LoL Park“ ist ein E-Sport-Stadion im Seouler Stadtzentrum, das sich exklusiv für das beliebte Spiel „League of Legends“ widmet. Riot Games, ein Entwickler von Onlinespielen, eröffnete 2018 den LoL Park. In der Mitte des Stadions gibt es eine Bühne, um die 400 Sitze in Kreisform platziert sind. Dort können die Zuschauer auf riesigen Bildschirmen Spiele verfolgen, ohne dass die Sicht beeinträchtigt wird. Bei der Architektur haben Amphitheater im alten Griechenland und Rom als Grundlage gedient, heißt es.





Der LoL Park entwickelte sich zu einem Zentrum des E-Sports, also dem professionellem Computer-Spielen, das nicht nur in Südkorea sondern auch in der Welt große Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das Kulturministerium ist in Südkorea für den E-Sport zuständig. Daher wird Parks Besuch im LoL Park als Ausdruck der starken Entschlossenheit der Regierung für die Förderung des E-Sports betrachtet.





Spiele haben sich mittlerweile zu einer eigenen Sportart entwickelt. Unter dem E-Sport wird der sportliche Wettkampf mit Hilfe von Computern, Netzwerken und weiteren Videogeräten verstanden. Dafür werden nicht nur intellektuelle, sondern auch körperliche Fähigkeiten benötigt. In Südkorea wurde im Jahr 2001 der E-Sportverband Koreas (Korea e-Sports Association) ins Leben gerufen. Seitdem wurden das Spielermanagement, die Spielregeln und die Wettkampfsformen systematisiert. Dank dieser Schritte etablierte sich der E-Sport als beliebte Disziplin. Südkorea wurde schließlich ein Pionier im E-Sportbereich.





Jedoch steht der E-Sport nun vor einer großen Herausforderung. Denn die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte die Spielsucht als Krankheit ein. Der E-Sport ist definitiv ein Sport und kann nicht mit der Spielabhängigkeit gleichgesetzt werden. Es handelt sich jedoch selbstverständlich um Computerspiele, daher kann sich der E-Sport nicht vollständig von einer negativen Auffassung in Bezug auf die Spielsucht lossagen. Sollte sich die negative Auffassung verbreiten, wäre ein Rückschlag für den E-Sport kaum vermeidbar, meinen Beobachter.





Diesbezüglich sagte der Kulturminister, man wolle eine weise Alternative ausarbeiten. Es ist noch ungewiss, wie die Alternative aussehen wird. In Südkorea ist die Einführung eines Krankheitscodes für die Spielsucht umstritten. Jedoch wurden bisher keine richtigen Diskussionen über die Angelegenheit in die Wege geleitet.





Auch innerhalb der Regierung herrschen große Differenzen unter den Ministerien. Das Kulturministerium argumentiert aus der Perspektive des E-Sports, das Ministerium für Handel, Industrie und Enerige aus der Perspektive der Spieleindustrie. Demgegenüber betrachtet das Gesundheitsministerium die Angelegenheit in medizinischer Hinsicht als Frage der öffentlichen Gesundheit. Die Spieleindustrie befürchtet, dass sie von der Einführung des Krankheitscodes für die Spielabhängigkeit hart betroffen sein und Verluste in Höhe von mehreren Billionen Won erleiden könnte. In Fakultäten an Hochschulen, die mit der Gaming-Industrie zu tun haben, wächst ein Krisengefühl. Studenten dort sind immer stärker besorgt über ihre Zukunft. Die Medizinbrache fordert hingegen, anlässlich der Einführung des Krankheitscodes eine aktive Behandlung der Spielsucht und weitere Aktivitäten für dessen Vorbeugung zu starten.





Angesicht großer Differenzen unter den jeweiligen Bereichen und zwischen den Ministerien will die Regierung ein Diskussionsgremium mit dem Zivilsektor bilden, um die bestmögliche Lösung zu finden.