Kim Yi-eun: „Ich gründe ein Bestattungsunternehmen“

Die Geschichte „Ich gründe ein Bestattungsunternehmen“ beginnt damit, dass sieben Personen im Auto sitzen und sich auf eine Art Familienausflug begeben: der Ich-Erzähler, Collegeabsolvent und seit drei Jahren ohne Job, seine allerbeste Freundin, seine Mutter, die sich sich das Bein gebrochen hat und einen Gipsverband trägt, ihr glatzköpfiger Liebhaber, der eine Brathähnchenbude betreibt und streng gläubiger Christ ist, die ältere Schwester des Ich-Erzählers, das Kind aus ihrer früheren Ehe und die neue Geliebte der Schwester, die inzwischen ihre lesbische Identität entdeckt hat. Sie alle sind unterwegs, um den Vater, das Familienoberhaupt zu treffen. Dieser ist pensionierter Russischprofessor hat seinen gesamten Ruhestandsfonds an einen Verein gespendet, dafür eine Auszeichnung für sein Lebenswerk bekommen und gleich anschließend eine Affäre mit einer russischen Tänzerin begonnen.

Insbesondere nach koreanischen Maßstäben eine ungewöhnliche Familie.









Professor Bang Min-ho von der Abteilung für koreanische Literatur an der Seoul National University:

Diese Erzählung handelt von der Auflösung des Familienlebens in der sich schnell verändernden koreanischen Gesellschaft. Diese sitcom-ähnliche Geschichte zeigt, wie eine Familie zusammenbrechen kann. Die koreanische Gesellschaft kann nicht aufrechterhalten werden, ohne dass man unterschiedliche Lebensstile, all die Variationen eines normalen Familienlebens, akzeptiert. Kaum eine andere Geschichte zeigt auf so amüsante Weise, wie sich eine Familie auflösen kann und welche neuen Familienformen es gibt.









„Ich bin jetzt auf der Insel Shindo. Kommt sofort alle her. Dann sag ich euch, wer das Geld bekommt. Wer nicht kommt, kann das Geld vergessen.“

Vaters Anruf kam genau um 17:40 Uhr. Das letzte Schiff nach Shindo ging um 19:10 Uhr. Beeilung!





Hey, Stop! Anhalten!

Das Auto hätte anhalten müssen. Das große Schiff, das uns tragen sollte, schwamm auf dem dunklen Meer. Es wurde immer größer und raste auf uns zu.

Aufwachen! Wach auf!

Hoch oben, von weitem, näherte sich ein Flugzeug. Und das Schiff kam noch näher. Das Flugzeug, das Schiff und unser Auto rasten wie drei Ecken eines Dreiecks aufeinander zu. Was würde passieren, wenn sie sich in einem Punkt trafen?

Die dunkle Straße und das dunkle Meer umgaben uns. Das einzige, das man noch sah, waren die roten Zahlen, die dort blinkten.

19:07:07









Kim Yi-eun wurde 1973 geboren und begann 2002, literarische Texte zu verfassen. Von ihr stammt unter anderem der Erzählband „Suizidpräventionszentrum Madagaskar“. Die Erzählung „Ich gründe ein Bestattungsunternehmen“ erschien 2019.