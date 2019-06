Wiener Poetry Slammer auf Korea-Tour

© Elias Hirschl Jimmy Brainless

Stellen Sie sich eine Mischung aus einem klassischen Dichter und einem Rapper vor: Dann bekommen Sie in etwa eine Ahnung, was ein Poetry Slammer so auszeichnet. Elias Hirschl ist einer der erfolgreichsten Poetry Slammer aus dem deutschsprachigen Raum. Gemeinsam mit seinem Freund, dem Musiker Jimmy Brainless, touren sie gerade mit Gedichten und musikalischer Untermalung durch Asien. Wir haben die zwei jungen Wiener während ihres Aufenthalts in Seoul getroffen. Dabei hat sich Herr Hirschl übrigens als absoluter Fan des koreanischen Kinos entpuppt. Mehr erfahren Sie gleich.