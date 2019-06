Immer mehr ältere Japaner leben als Hikikomori

© YONHAP News

Als Hikikomori werden in Japan Menschen bezeichnet, die ihr Haus nicht verlassen und sich von der Außenwelt abschotten. Das Phänomen galt in Japan bislang vor allem unter jungen Menschen als verbreitet. Doch auch immer mehr ältere Japaner kapseln sich von der Außenwelt ab.





Vor etwa einer Woche hatte ein 51-jähriger Mann in der Stadt Kawasaki Schulkinder mit Messern angegriffen. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben, 18 wurden verletzt. Es stellte sich heraus, dass der Attentäter ein Hikikomori war. Am Samstag wurde der ehemalige japanische Vize-Landwirtschaftsminister Hideaki Kumazawa wegen des Verdachts, seinen eigenen Sohn erstochen zu haben, festgenommen. Sein 44-jähriger Sohn lebte völlig zurückgezogen noch bei seinen Eltern. Laut Kumazawas Aussage sei er gegenüber ihm und seiner Frau gewalttätig geworden.





Wenn die Eltern von Hikikomoris ins hohe Alter kommen, stürzt häufig die gesamte Familie in den sozialen Abgrund. Dafür gibt es in Japan den Begriff 8050-Krise, d.h. Eltern in ihren Achtzigern mit Hikikomori-Kindern in ihren Fünfzigern.





Einer offiziellen Statistik nach leben in Japan 613.000 Menschen zwischen 40 und 64 Jahren von der Gesellschaft zurückgezogen und seit über einem halben Jahr ohne Kontakt zu anderen Menschen. Davon sind 76,6 Prozent Männer. Häufiger Grund für den Rückzug sind der Verlust des Arbeitsplatzes, eine Krankheit oder Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen.





Allgemein gelten die Hikikomoris zwar nicht als gefährlich, Fälle wie der jüngste Amoklauf in Kawasaki führen jedoch zu Vorurteilen. Selbsthilfegruppen fürchten nun, dass sich Vorurteile verschlimmern und sich die Menschen noch mehr isolieren.