Frauen in Japan protestieren gegen Zwang zu Stöckelschuhen

In Japan haben Frauen eine Petition gegen Kleidungsvorschriften gestartet, die sie unter anderem dazu zwingen, Stöckelschuhe am Arbeitsplatz zu tragen. Initiiert wurde die Kampagne unter anderem von der Schauspielerin Yumi Ishikawa, die im Februar eine Online-Petition gegen die Diskriminierung von weiblichen Büroarbeiterinnen startete. Mit etwa 20.000 Unterschriften wurde das Schreiben am Dienstag beim Arbeitsministerium eingereicht.





Die konkrete Forderung lautet, die Regierung solle ein Gesetz auf den Weg bringen, das den Zwang zu hochhackigen Schuhen in Unternehmen als Diskriminierung einstuft und verbietet. Ishikawa sagte, dass viele Frauen nach mehreren Stunden auf hohen Absätzen unter Schmerzen litten, dies aber als ein persönliches Problem betrachteten und sich nicht wehrten, weil das Tragen von High Heels im Allgemeinen als gute Etikette angesehen werde.





Die Petition wurde im Internet unter dem Hashtag „KuToo“ verbreitet. „KuToo“ ist angelehnt an die „MeToo“-Kampagne und klingt wie die japanischen Wörter für „Schuhe“ und „Schmerz“. Unter dem Hashtag hatten zahlreiche Frauen ihre Erfahrungen mit diskriminierenden Kleidungsvorschriften ausgetauscht.





Eine vergleichbare Bewegung gab es 2015 in Großbritannien. Dort wurde eine Mitarbeiterin eines Unternehmens für Wirtschaftsprüfung nach Hause geschickt, weil sie an ihrem ersten Arbeitstag keine hohen Absätze trug. 150.000 Bürger hatten daraufhin eine Petition gegen Stöckelschuhe unterschrieben.