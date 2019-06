KERI: 20-prozentiger Exportrückgang bei Halbleitern und drahtlosen Kommunikationsgeräten befürchtet

ⓒYONHAP News

Schlüsselindustrien der südkoreanischen Wirtschaft ist für das zweite Halbjahr ein deutlicher Exportrückgang prognostiziert worden.





Nach Einschätzung von Experten könnte dies der Beginn einer langen Durststrecke sein. Die Prognose ist für diese Branchen ein Warnsignal angesichts des Umbruchs in der Welthandelsordnung und der vierten industriellen Revolution.





Bei einer vom Koreanischen Wirtschaftsforschungsinstitut (KERI) veranstalteten Diskussion wurden trübe Exportaussichten für die Schlüsselindustrien vorgelegt. Für Halbleiter, drahtlose Kommunikationsgeräte und Displays wurde ein Exportrückgang von jeweils sechs bis 20 Prozent vorhergesagt. Die Ausfuhren im Schiffbau, der Automobilbranche und der Stahlindustrie sollen dagegen unverändert bleiben oder um zwei bis drei Prozent zulegen. Das heißt, dass die Aussichten für die südkoreanische Wirtschaft im zweiten Halbjahr insgesamt eingetrübt sind. Denn die koreanische Wirtschaft ist stark vom Export abhängig, alle genannten Produkte sind Exportschlager.





Die Gründe für den befürchteten Exportrückgang in Schlüsselindustrien sind ein Basiseffekt, ein Preisrückgang und veränderte Handelsbedingungen. Besorgnis erregend ist, dass die meisten dieser Ursachen nicht kurzfristiger Natur sind, sondern langfristig vorliegen werden. In der Halbleiterbranche werden dieses Jahr vor allem aufgrund des Basiseffekts deutliche Einbußen verzeichnet, da letztes Jahr das Exportgeschäft besonders florierte. Jedoch lässt sich nicht leugnen, dass die stark auf Halbleiterspeicher konzentrierte aktuelle Industriestruktur an Grenzen stieß. Der Handelskrieg zwischen den USA und China weitet sich zudem zu einem Krieg um Spitzentechnologien aus. Auch Südkorea könnte dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden.





Unternehmen der betroffenen Branchen bemühen sich, neue Geschäftsfelder zu erschließen, die ihr Überleben sichern können. Samsung Electronics und SK Hynix, Südkoreas größte Halbleiterhersteller, planen tief greifende Umstrukturierungen, um ihre starke Abhängigkeit vom Geschäft mit Speicherchips zu verringern. Hyundai Motor verfolgt eine langfristige Strategie, um den Markt für Zukunftsautos wie Wasserstofffahrzeuge mit neuen Technologien früher als andere zu erobern. In der Schiffbauindustrie wurden bereits erhebliche Umstrukturierungen auf den Weg gebracht und sind zum Teil weit fortgeschritten.





Jedoch befürchten einige Beobachter, dass diesen Bemühungen Grenzen gesetzt sind. Denn der Handelskrieg zwischen den USA und China macht deutlich, dass die internationale Handelsordnung vor einem Umbruch steht. Die Offensive der USA gegen das chinesische Unternehmen Huawei zeigte, dass sich der Handelsstreit zu einem Technologiekrieg auswächst. Beobachter warnen, dass auch koreanische Unternehmen jederzeit zur Zielscheibe eines solchen Angriffs werden könnten.





Konkret herrscht die Befürchtung, dass die USA die koreanische Halbleiterbranche ins Visier nehmen könnten. Südkorea ist zurzeit unangefochtener Marktführer bei Halbleiterspeichern. Dies könne neben den USA auch Japan oder China auf den Plan rufen und zu einem offensiven Vorgehen bewegen. Im schlimmsten Szenario sähen sich südkoreanische Halbleiterhersteller einem gemeinsamen Angriff der USA, Chinas und Japans gegenüber. Samsung Electronics soll aufgrund dieser Befürchtung bereits vorsorglich an Gegenmaßnahmen arbeiten.





Selbst wenn sich die Ausfuhren der Schlüsselindustrien im ersten Halbjahr 2020 wieder erholten, bleiben auf mittlere und lange Sicht Risiken bestehen. Deshalb muss alles daran gesetzt werden, die Wettbewerbsfähigkeit der Schlüsselindustrien zu verbessern. Gleichzeitig ist eine präzise und schnelle Reaktion auf Veränderungen in der Handelsordnung erforderlich. Regierung und Industrie müssten daher gemeinsam strategisch vorgehen, raten Experten. Nur dann könnten die Schlüsselindustrien geschützt und die Wachstumsdynamik aufrechterhalten werden.