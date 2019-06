Interessante Suchwörter der letzten Tage

© YONHAP News

Bong Joon-hos Film ´Parasite´, der als erster südkoreanischer Streifen in Cannes die Goldene Palme erhielt, feierte am 30. Mai in Südkorea seine Premiere. Der Film hat nach dem Kinostart vor einer Woche bereits 5 Millionen Zuschauer ins Kino gelockt. Am 5. Mai war schon die Marke von 4,5 Millionen übertroffen worden. Der Film erreicht seine Gewinnschwelle, wenn sich 3,7 Millionen Zuschauer den Film ansehen, und diese Schwelle wurde damit bereits am 3. Juni übertroffen. Es wird prognostiziert, dass der Film lange erfolgreich laufen kann, weil er Zuschauer in allen Altersschichten hat. Das Meinungsforschungszentrum der Multiplexkette CGV hat die Zuschauer des Films vom 30. Mai bis 2. Juni analysiert. Danach betragen die Anteile der Zwanziger und Dreißiger an den Zuschauern dieses Films jeweils 33,3 und 27,1%. Die Vierziger und Fünfziger machen einen Anteil von jeweils 22,3 und 14,9% aus. Der Film feierte am 5. Juni auch in Frankreich seinen Kinostart und stößt in französischen Medien auf sehr gute, positive Resonanz. Bereits vor der Welt-Premiere in Cannes wurde der Film in 192 Länder der Welt verkauft und erneuerte damit den bisherigen Verkaufsrekord der koreanischen Filme im Ausland. In Südkorea ist zurzeit in den Medien und im Internet eine Flut von auf den Film ´Parasite´ bezogenen Nachrichten und Informationen zu finden. Auch Bong Joon-hos alte Filme sorgen erneut für Gesprächsstoff.





Nun hält langsam der heiße und schwüle Sommer Einzug. Etwa in einem Monat beginnt die diesjährige Urlaubszeit. Das beliebteste Urlaubsziel im Sommer sind selbstverständlich die Badestrände. Im Hochsommer sind die südkoreanischen Badestrände stets überfüllt. Es gibt aber auch viele Bürger, die lieber in den schattigen Wäldern Abkühlung suchen. Die Zahl solcher Bürger ist stets hoch, so dass zum Beispiel die Übernachtungseinrichtungen in den nationalen Erholungswäldern, die vom Forstamt betrieben werden, im Sommer sehr stark gefragt sind. Deshalb gab es auch im Internet viele auf diese Erholungswälder bezogene Sucheingaben. Das Verwaltungsbüro der nationalen Erholungswälder des Forstamtes hat vom 27. Mai bis 2. Juni auf seiner Homepage die Reservierungsanträge für die Nutzung von solchen Anlagen in der Sommer-Hochsaison aufgenommen. Die sommerliche Hochsaison für die Anlagen läuft vom 15. Juni bis 24. August. Das Büro hat am 4. Juni das Auslosungsergebnis veröffentlicht. Die Zahl der Antragsteller lag bei insgesamt 49.338. Damit betrug die Wettbewerbsquote bei einem Zimmer in Übernachtungsanlagen durchschnittlich 3,59 zu 1 und bei einem Zeltplatz durchschnittlich 1,92 zu 1. Die höchste Wettbewerbsquote wurde bei einer 2017 neu errichteten Übernachtungseinrichtung im Erholungswald Daeja-Berg in der Provinz Nord-Gyeongsang erzielt. Die Quote lag bei 114 zu 1. Der gefragteste Zeltplatz war der Platz Nr. 201 im Erholungswald Gariwang-Berg im Landkreis Jeongseon in der Provinz Gangwon. 52 Personen bewarben sich für diesen Platz.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass zwei von sieben südkoreanischen Bürgern ´schwache Verkehrsteilnehmer´ sind, die im Alltag Schwierigkeiten mit der Mobilität haben. Mit schwachen Verkehrsteilnehmern sind vor allem Senioren, Kinder, Menschen mit Behinderung und Schwangere gemeint. Diese sollen bei der Nutzung von Passagierschiffen, Bushaltestellen und Busterminalanlagen viele Schwierigkeiten haben. Das Ministerium für Land und Verkehr und die Koreanische Gesellschaft für Verkehrssicherheit haben gestern das Ergebnis einer Untersuchung über den Mobilitätskomfort der schwachen Verkehrsteilnehmer 2018 mit diesem Inhalt veröffentlicht. Nach dem Stand von Ende des vergangenen Jahres beträgt die Zahl der schwachen Verkehrsteilnehmer in Südkorea rund 15,1 Millionen. Sie macht an den gesamten Einwohnern einen Anteil von 29% aus und ist gegenüber dem Vorjahr um rund 260.000 gestiegen. Einzeln betrachtet, machen Senioren über 65 Jahre mit 7,65 Millionen den größten Anteil von 50% aus. Danach folgen mit 21,9% Kinder, mit 17,1% Menschen mit Behinderung, mit 16% Babys und Kleinkinder mit Begleitern und mit 2,2% werdende Mütter. Wegen der niedrigen Geburtenziffer und der drastischen Alterung der Gesellschaft ist der Anteil der Senioren um 4% gewachsen und der der Schwangeren um 8,6% zurückgegangen. Nach unterschiedlichen Verkehrsmitteln betrachtet, zeigte der Schienenverkehr mit einer Eignungsquote von 98% den höchsten Mobilitätskomfort für schwache Verkehrsteilnehmer. Danach folgen mit 86,7% Linienbusse, mit 79,6% U-Bahnen und mit 69,7% Flugzeuge. Am unbequemsten sind Passagierschiffe mit einer Eignungsquote von 34,3%, weil sie meistens über 10 Jahre alt sind. Man hat untersucht, wie zufrieden gewöhnliche Bürger und schwache Verkehrsteilnehmer im vergangenen einen Jahr mit Passagieranlagen und Verkehrsmitteln waren. Der Zufriedenheitsgrad liegt bei 67 Punkten und ist damit im Vergleich zur selben Untersuchung vor zwei Jahren um 6 Punkte gestiegen.