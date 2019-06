Der Schmuckhersteller Seediglobal

© www.yenotime.com

Seediglobal ist ein Schmuckanbieter, der es geschafft hat, die Präsenz koreanischer Schmuckprodukte auf dem globalen Markt zu stärken. Firmenchef Kim Woo-jin:





Der Name Seediglobal enthält die Hoffnung, eine globale Führungskraft in der Branche zu werden, etwa so wie ein kleiner Same zu einem großen Baum heranwächst. Wir begannen als Hersteller originaler Ausrüstungen für Luxus-Schmuckmarken. Unsere qualitativen Produkte mit großer Preiswettbewerbsfähigkeit haben eine größere Anerkennung auf dem internationalen Markt gefunden als im Inland. Jetzt exportieren wir in acht Ländern, darunter die USA, Kanada und Japan. Die Produkte unter unserer neuen Marke YENO haben Personen in den Dreißigern und Vierzigern als Zielgruppe. Mit ihrem besonderen Design ist sie bei den Kunden gut angekommen.





Das Unternehmen entwickelte ein integriertes System, das Design, Produktion und Verkauf kombiniert. Es erforscht zudem mögliche Modetrends in dem Glauben, dass Mode und Schmuck zusammengehören. Seediglobal erhielt die Aufmerksamkeit ausländischer Kunden noch bevor es auf dem einheimischen Markt Anerkennung fand:





Ich studierte an einer technischen Hochschule und arbeitete bei LG Electronics. Ich war oft im Ausland auf Geschäftsreisen unterwegs, wo ich den starken Wind von Hallyu spürte. Ich fragte mich, was insbesondere die Verbraucher in Südostasien ansprechen könnte, und ich kam auf Schmuck. Wie Schmuck ist auch Kleidung ein Modeprodukt. Doch Kleidung ist eher schwierig, weil die Körperformen der Südostasiaten anders sind als die der Koreaner, und das Klima unterscheidet sich in den beiden Regionen. Meine Familie betrieb einen Schmuckladen. Als Student arbeitete ich teilweise in einer Schmuckfabrik. Durch diese Erfahrung nahm mein Interesse an Juwelen zu.





Kim erkannte die Stärke der koreanischen Popkultur, oder Hallyu, bei seinen Reisen ins Ausland. Er erkannte, wie sich Hallyu auf verschiedene Bereiche ausbreitete, Nahrungsmittel, Mode und Schönheitsprodukte eingeschlossen. Viele Ausländer schienen aus seiner Sicht zu glauben, dass Accessoires, die Koreaner trugen, schick sind. 2011 gründete er Seediglobal und führte seine eigene Schmuckmarke ein:





Der Markenname YENO wurde von den beiden Wörtern yes und no inspiriert. Das soll auf eine selbstbewusste Person hindeuten, die „nein“ sagen kann, wenn alle anderen „ja“ sagen. Wie solch eine Person zeigt die Marke Produkte mit einem einzigartigen Design. Unsere Produkte bestehen aus echten Kristallen von Swarovski, der Premiummarke für feinste Kristalle. Ein anderer starker Punkt von YENO ist seine geschichtete Schmuckauswahl. Die Träger können verschiedene Schmuckstücke verbinden, um stilvoll auszusehen.





Das Unternehmen entwickelt auch Produkte, die jeweils dem Frühling, Sommer, Herbst und Winter angepasst sind, so dass die Kunden entsprechend der Saison verschiedene Schmuckstücke tragen können. Den Vertrag mit Swarovski, einem Spezialisten für geschliffenes Kristallglas, unterzeichnete es 2013. Swarovski schätzte die ästhetische Kreativität von Seediglobal, das die strikten Standards zur Verwendung des Labels „Made with Swarovski Elements” dank seiner Schmuck-Produktionstechnologie einhalten konnte. Es richtete sein Augenmerk auf den Auslandsmarkt:





China ist natürlich ein riesiger Markt. Doch sehe ich großes Potential in Vietnam. Vietnam und Korea haben viel gemeinsam, und die Menschen in Südostasien tragen in der Regel wegen des warmen Wetters freizügige Sachen. Das lässt Schmuckprodukte attraktiver aussehen. Wir stießen anfangs auf Probleme auf dem vietnamesischen Markt. Einige Teile der Schmuckstücke trennten sich ab, und beschichtete Stücke verloren mit der Zeit ihre Farbe. Doch bei der Lösung der Probleme konnten wir unsere Preis- und Qualitäts-Wettbewerbsfähigkeit stärken.





Um die Probleme zu beheben, verwendete das Unternehmen die „Krallenfassung“, bei der drei bis sechs kleinere Metallkrallen das Schmuckstück umfassen. Die so hergestellten Stücke konnten der Hitze und den Sonnenstrahlen besser widerstehen. Auch griff das Unternehmen auf Titan zurück, um eine Entfärbung zu verhindern und allergische Reaktionen zu verringern. Auch entwickelte es eine ökofreundliche Beschichtung. In Korea verkaufte es seine Produkte in einem Shopping-Kanal und anderen Online-Märkten sowie in einem Kaufhaus in Daegu:





Wir sind sehr stark an sogenanntem Gesundheitsschmuck interessiert, und wir werden neue Versuche machen, einige gesunde Elemente unseren Schmucksteinen hinzuzufügen. Wir wollen auch die Informationstechnologie bei unseren Produkten anwenden. So könnten wir beispielsweise den Geburtstag und die orientalischen Tierkreiszeichen analysieren, um Schmuck zu kreieren, der besser zu der Person passt. Wir könnten auch Schmuckstücke herstellen, die eine bestimmte Farbe haben, die für den Träger ideal ist. Ich bin mir sicher, dass solche Stücke die Verbraucher anziehen werden.