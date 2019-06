US-Medium The Ringer beleuchtet NCT

© SM Entertainment

Das US-amerikanische Medium The Ringer hat sich ausführlich der koreanischen Boygroup NCT gewidmet. Am 24. Mai kam der Artikel mit dem Titel „NCT beweist, dass sich K-Pop über die Grenzen Koreas hinaus in die ganze Welt hinaus verbreitet“ heraus. Im Artikel wurden die Aktivitäten dieser Gruppe ausführlich beschrieben.

NCT habe verschiedene Länder weltweit ins Visier genommen. Aber das ist kein Problem, denn die Gruppe besteht aus Mitgliedern verschiedener Herkunft. Die Gruppe besteht aus insgesamt 18 Mitgliedern und sie sind hauptsächlich in kleineren Einheiten tätig: NCT 127, NCT Dream und NCT U.

NCT 127 haben jüngst ihre Nordamerika-Konzerttournee erfolgreich beendet. Die Mitglieder konnten eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass sie richtige K-Pop-Stars sind.